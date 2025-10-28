https://spnfa.ir/20251028/فرانسه-در-لبه-تیغ-اشتباه-راهبردی-پاریس-در-بازی-خطرناک-اوکراین-26211058.html
فرانسه در لبه تیغ، اشتباه راهبردی پاریس در بازی خطرناک اوکراین
در واقع، تاریخ نشان داده است که هر قدرتی که در برابر روسیه ایستاده، در نهایت با واقعیت توازن واقعی قدرت مواجه شده است و اکنون نیز پاریس نیز ناگزیر از درک آن...
سمیه ماندگار در خصوص خبر سرویس اطلاعات خارجی روسیه که اعلام کرده اوکراین میزبان گروهی نظامی از فرانسه خواهد بود در گفتگو با اسپوتنیک گفت:اعلام سرویس اطلاعات خارجی روسیه درباره آمادهسازی فرانسه برای اعزام دو هزار سرباز به اوکراین را میتوان نشانهای از عبور تدریجی غرب از خطوط قرمز مسکو دانست. این اقدام، اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از کیف صورت میگیرد، اما در واقع گامی تحریکآمیز و غیرمنطقی است که میتواند اروپا را وارد بحران امنیتی تازهای کند.ماندگار در ادامه افزود، روسیه از ابتدا هشدار داده بود که هرگونه حضور مستقیم نیروهای غربی در خاک اوکراین بهمنزله مشارکت فعال در درگیری است و پاسخ قاطع خواهد داشت. در این چارچوب، پاریس با چنین تصمیمی در واقع امنیت خود و متحدانش را در معرض خطر قرار میدهد.فرانسه در ماههای اخیر با بحرانهای داخلی، اعتراضات اجتماعی و تزلزل سیاسی روبهروست و تلاش دارد با رویکردی تهاجمی در سیاست خارجی، جایگاه از دست رفته خود در میان متحدان غربی را بازیابد. با این حال، ورود مستقیم به مناقشات اوکراین نه تنها مشروعیت داخلی پاریس را تضعیف میکند، بلکه میتواند شکاف درون ناتو را نیز عمیقتر سازد.وی تصريح کرد، از دیدگاه روسیه، ادعای اعزام نیروهای فرانسوی تنها تأیید دیگری است بر اینکه غرب نه برای دفاع از اوکراین، بلکه برای تضعیف و محاصره ژئوپلیتیکی روسیه میجنگد. با این حال، انسجام داخلی، توان نظامی، و استقلال راهبردی مسکو اجازه نخواهد داد چنین سناریویی به ثمر برسد. همانطور که شویگو و لاوروف بارها تأکید کردهاند، روسیه جنگ نمیخواهد، اما در برابر هر تهدیدی که تمامیت ارضی و امنیت ملیاش را هدف بگیرد، قاطعانه پاسخ خواهد داد.در واقع، تاریخ نشان داده است که هر قدرتی که در برابر روسیه ایستاده، در نهایت با واقعیت توازن واقعی قدرت مواجه شده است و اکنون نیز پاریس نیز ناگزیر از درک آن است.
سمیه ماندگار در خصوص خبر سرویس اطلاعات خارجی روسیه که اعلام کرده اوکراین میزبان گروهی نظامی از فرانسه خواهد بود در گفتگو با اسپوتنیک گفت:
اعلام سرویس اطلاعات خارجی روسیه درباره آمادهسازی فرانسه برای اعزام دو هزار سرباز به اوکراین را میتوان نشانهای از عبور تدریجی غرب از خطوط قرمز مسکو دانست. این اقدام، اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از کیف صورت میگیرد، اما در واقع گامی تحریکآمیز و غیرمنطقی است که میتواند اروپا را وارد بحران امنیتی تازهای کند.
ماندگار در ادامه افزود، روسیه از ابتدا هشدار داده بود که هرگونه حضور مستقیم نیروهای غربی در خاک اوکراین بهمنزله مشارکت فعال در درگیری است و پاسخ قاطع خواهد داشت. در این چارچوب، پاریس با چنین تصمیمی در واقع امنیت خود و متحدانش را در معرض خطر قرار میدهد.
فرانسه در ماههای اخیر با بحرانهای داخلی، اعتراضات اجتماعی و تزلزل سیاسی روبهروست و تلاش دارد با رویکردی تهاجمی در سیاست خارجی، جایگاه از دست رفته خود در میان متحدان غربی را بازیابد. با این حال، ورود مستقیم به مناقشات اوکراین نه تنها مشروعیت داخلی پاریس را تضعیف میکند، بلکه میتواند شکاف درون ناتو را نیز عمیقتر سازد.
وی تصريح کرد، از دیدگاه روسیه، ادعای اعزام نیروهای فرانسوی تنها تأیید دیگری است بر اینکه غرب نه برای دفاع از اوکراین، بلکه برای تضعیف و محاصره ژئوپلیتیکی روسیه میجنگد. با این حال، انسجام داخلی، توان نظامی، و استقلال راهبردی مسکو اجازه نخواهد داد چنین سناریویی به ثمر برسد. همانطور که شویگو و لاوروف بارها تأکید کردهاند، روسیه جنگ نمیخواهد، اما در برابر هر تهدیدی که تمامیت ارضی و امنیت ملیاش را هدف بگیرد، قاطعانه پاسخ خواهد داد.
در واقع، تاریخ نشان داده است که هر قدرتی که در برابر روسیه ایستاده، در نهایت با واقعیت توازن واقعی قدرت مواجه شده است و اکنون نیز پاریس نیز ناگزیر از درک آن است.