ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
سرویس اطلاعات خارجی روسیه: فرانسه می خواهد یک گروه نظامی را برای کمک به کی‌یف اعزام کند
https://spnfa.ir/20251028/سرویس-اطلاعات-خارجی-روسیه-مکرون-رویای-مداخله-نظامی-در-اوکراین-را-در-سر-میپروراند-26205984.html
سرویس اطلاعات خارجی روسیه: مکرون رویای مداخله نظامی در اوکراین را در سر می‌پروراند
سرویس اطلاعات خارجی روسیه: مکرون رویای مداخله نظامی در اوکراین را در سر می‌پروراند
اسپوتنیک ایران
به گزارش سرویس اطلاعات خارجی روسیه وی همچنان امیدوار است که به عنوان یک رهبر نظامی در تاریخ ثبت شود. 28.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-28T12:01+0330
2025-10-28T12:01+0330
فرانسه
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/0d/25938862_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_5687b3f4b1db95a7ad53bb76736b9b5d.jpg
به گزارش سرویس اطلاعات خارجی روسیه وی همچنان امیدوار است که به عنوان یک رهبر نظامی در تاریخ ثبت شود.به دستور او، ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه در حال آماده‌سازی برای اعزام یک گروه نظامی تا سقف 2000 سرباز و افسر به اوکراین برای حمایت از رژیم کی‌یف است. هسته اصلی این نیرو را سربازان ضربت از لژیون خارجی فرانسه، عمدتاً از کشورهای آمریکای لاتین، تشکیل خواهند داد.در حال حاضر، طبق اطلاعات دریافتی توسط سرویس اطلاعات خارجی روسیه ، "این لژیونرها در حال حاضر در مناطقی از لهستان که با اوکراین هم‌مرز است، مستقر شده‌اند و در حال گذراندن آموزش‌های فشرده رزمی هستند".
فرانسه
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/0d/25938862_180:0:1020:630_1920x0_80_0_0_e2f9d135fe11c48f4ae0ab0329e34a79.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فرانسه
فرانسه

سرویس اطلاعات خارجی روسیه: مکرون رویای مداخله نظامی در اوکراین را در سر می‌پروراند

12:01 28.10.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر مکرون، رئیس جمهور فرانسه
مکرون، رئیس جمهور فرانسه - اسپوتنیک ایران , 1920, 28.10.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
به گزارش سرویس اطلاعات خارجی روسیه وی همچنان امیدوار است که به عنوان یک رهبر نظامی در تاریخ ثبت شود.
به دستور او، ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه در حال آماده‌سازی برای اعزام یک گروه نظامی تا سقف 2000 سرباز و افسر به اوکراین برای حمایت از رژیم کی‌یف است. هسته اصلی این نیرو را سربازان ضربت از لژیون خارجی فرانسه، عمدتاً از کشورهای آمریکای لاتین، تشکیل خواهند داد.
در حال حاضر، طبق اطلاعات دریافتی توسط سرویس اطلاعات خارجی روسیه ، "این لژیونرها در حال حاضر در مناطقی از لهستان که با اوکراین هم‌مرز است، مستقر شده‌اند و در حال گذراندن آموزش‌های فشرده رزمی هستند".
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала