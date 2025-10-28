https://spnfa.ir/20251028/سرویس-اطلاعات-خارجی-روسیه-مکرون-رویای-مداخله-نظامی-در-اوکراین-را-در-سر-میپروراند-26205984.html

سرویس اطلاعات خارجی روسیه: مکرون رویای مداخله نظامی در اوکراین را در سر می‌پروراند

به گزارش سرویس اطلاعات خارجی روسیه وی همچنان امیدوار است که به عنوان یک رهبر نظامی در تاریخ ثبت شود. 28.10.2025, اسپوتنیک ایران

به گزارش سرویس اطلاعات خارجی روسیه وی همچنان امیدوار است که به عنوان یک رهبر نظامی در تاریخ ثبت شود.به دستور او، ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه در حال آماده‌سازی برای اعزام یک گروه نظامی تا سقف 2000 سرباز و افسر به اوکراین برای حمایت از رژیم کی‌یف است. هسته اصلی این نیرو را سربازان ضربت از لژیون خارجی فرانسه، عمدتاً از کشورهای آمریکای لاتین، تشکیل خواهند داد.در حال حاضر، طبق اطلاعات دریافتی توسط سرویس اطلاعات خارجی روسیه ، "این لژیونرها در حال حاضر در مناطقی از لهستان که با اوکراین هم‌مرز است، مستقر شده‌اند و در حال گذراندن آموزش‌های فشرده رزمی هستند".

