بقایی: مبنای تعامل با آژانس قانون مجلس است
بقایی: مبنای تعامل با آژانس قانون مجلس است
موضوع هستهای از ابتدا موضوعی تحمیلی بر ایران بود و نباید در شورای امنیت مطرح میشد. 28.10.2025, اسپوتنیک ایران
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری 6ام آبان پیرامون موضع ایران در قبال آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد که مبنای همکاری و تعامل ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.وی افزود که ایران کماکان عضو معاهده منع اشاعه (NPT) و متعهد به توافقنامه پادمان است، اما هرگونه درخواست آژانس باید به صورت موردی بررسی و بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.بقایی همچنین اظهار داشت که موضوع هستهای از ابتدا موضوعی تحمیلی بر ایران بود و نباید در شورای امنیت مطرح میشد.اسماعیل بقایی به ادامه جنایات اسرائیل و نقض مکرر آتشبس در غزه و لبنان اشاره کرد؛ او دلیل اصلی تداوم این جنایات را "بیعملی طرفهایی که خود را ضامن آتشبس معرفی کردهاند" دانست و افزود که این نقضها مانع ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم غزه میشود. وی در پاسخ به گزارشی از واشنگتن پست، آن را اقدامی برای "اختلافافکنی و انحراف افکار عمومی" خواند.سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در خصوص سفر معاون وزیر خارجه این کشور به افغانستان گفت: سفر معاون وزیر خارجه به کابل با محوریت سه موضوع امنیت مرزها، حقابه و همکاریهای قضایی انجام شد. در این سفر توافق شد اجرای طرح نوسازی علائم مرزی که مدتی متوقف مانده بود، از سر گرفته شود.وی افزود: دومین جلسه "دیپلماسی استانی" در مشهد با حضور سفرای ایران در کشورهای همسایه برگزار شد تا به همکاریهای اقتصادی با همسایگان کمک کند.وی تاکید کرد: همکاری ایران و روسیه در چارچوب موافقتنامههای مبنایی و در تمام زمینهها از جمله همکاریهای دفاعی در حال ادامه است.سخنگوی وزارت خارجه از صدور حکم آزادی تحت نظارت برای مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه خبر داد و ابراز امیدواری کرد این روند به آزادی کامل و بازگشت وی به ایران بینجامد. همچنین درباره تبادل زندانیان با فرانسه گفت: "به جدیت این موضوع را پیگیری میکنیم و به نظرم در هر دو طرف ارادههای لازم وجود دارد که موضوع را حلوفصل کنند".اسماعیل بقایی همچنین تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب و علیه ونزوئلا، را "نقض اصل منع توسل به زور" خواند و آنرا موجب نگرانی جامعه جهانی توصیف کرد.بقایی وجود تماسهای "با واسطه" بین ایران و آمریکا را تأیید کرد، اما تأکید نمود که این تماسها به معنای ورود به مرحله مذاکرات نیست.بقائی همچنین درباره قطعنامه سال 1971 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که بر اصل چین واحد تأکید دارد، گفت:موضع جمهوری اسلامی ایران در این خصوص کاملاً روشن است. ما همواره بر تمامیت سرزمینی چین و احترام به اصل چین واحد تأکید کردهایم.وی افزود: این موضعگیری هم در مکاتبات رسمی ما با سازمانهای بینالمللی و هم در مواضع شفاهی بهطور مکرر اعلام شده است. احترام به یکپارچگی چین در چارچوب همان قطعنامهای که اشاره شد، برای ما یک اصل محسوب میشود.سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: قطعاً جمهوری اسلامی ایران این سیاست را کماکان ادامه خواهد داد و بر پایبندی به اصل چین واحد استوار خواهد ماند.
بقایی: مبنای تعامل با آژانس قانون مجلس است
موضوع هستهای از ابتدا موضوعی تحمیلی بر ایران بود و نباید در شورای امنیت مطرح میشد.
