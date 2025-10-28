ایران
ایالات متحده و ژاپن توافقنامه‌های چارچوب مواد معدنی حیاتی و اجرای اتحاد را امضا کردند
ایالات متحده و ژاپن توافقنامه‌های چارچوب مواد معدنی حیاتی و اجرای اتحاد را امضا کردند
رئیس جمهور دونالد ترامپ و نخست وزیر سانای تاکایچی دو سند را امضا کردند: 28.10.2025, اسپوتنیک ایران
رئیس جمهور دونالد ترامپ و نخست وزیر سانای تاکایچی دو سند را امضا کردند:اجرای توافقنامه به سوی عصر طلایی جدید برای اتحاد ژاپن و ایالات متحدهچارچوب ایالات متحده و ژاپن برای تأمین مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب از طریق معدن و فرآوریتوافقنامه دوم بر همکاری برای تأمین مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب، از جمله معدن و فرآوری، تمرکز دارد، در حالی که سند اجرایی گسترده‌تر، گام‌هایی را برای پیشبرد اتحاد ژاپن و ایالات متحده ترسیم می‌کند.ترامپ در یک سفر رسمی سه روزه به ژاپن رفته است. روز دوشنبه، او با ناروهیتو، امپراتور ژاپن، دیدار کرد.
08:44 28.10.2025 (بروز رسانی شده: 08:45 28.10.2025)
© Sputnik / Natalia Seliverstovaایالات متحده و ژاپن توافقنامه‌های چارچوب مواد معدنی حیاتی و اجرای اتحاد را امضا کردند
رئیس جمهور دونالد ترامپ و نخست وزیر سانای تاکایچی دو سند را امضا کردند:
اجرای توافقنامه به سوی عصر طلایی جدید برای اتحاد ژاپن و ایالات متحده
چارچوب ایالات متحده و ژاپن برای تأمین مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب از طریق معدن و فرآوری
توافقنامه دوم بر همکاری برای تأمین مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب، از جمله معدن و فرآوری، تمرکز دارد، در حالی که سند اجرایی گسترده‌تر، گام‌هایی را برای پیشبرد اتحاد ژاپن و ایالات متحده ترسیم می‌کند.
ترامپ در یک سفر رسمی سه روزه به ژاپن رفته است. روز دوشنبه، او با ناروهیتو، امپراتور ژاپن، دیدار کرد.
