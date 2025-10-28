https://spnfa.ir/20251028/ایالات-متحده-و-ژاپن-توافقنامههای-چارچوب-مواد-معدنی-حیاتی-و-اجرای-اتحاد-را-امضا-کردند-26202118.html

ایالات متحده و ژاپن توافقنامه‌های چارچوب مواد معدنی حیاتی و اجرای اتحاد را امضا کردند

رئیس جمهور دونالد ترامپ و نخست وزیر سانای تاکایچی دو سند را امضا کردند: 28.10.2025, اسپوتنیک ایران

رئیس جمهور دونالد ترامپ و نخست وزیر سانای تاکایچی دو سند را امضا کردند:اجرای توافقنامه به سوی عصر طلایی جدید برای اتحاد ژاپن و ایالات متحدهچارچوب ایالات متحده و ژاپن برای تأمین مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب از طریق معدن و فرآوریتوافقنامه دوم بر همکاری برای تأمین مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب، از جمله معدن و فرآوری، تمرکز دارد، در حالی که سند اجرایی گسترده‌تر، گام‌هایی را برای پیشبرد اتحاد ژاپن و ایالات متحده ترسیم می‌کند.ترامپ در یک سفر رسمی سه روزه به ژاپن رفته است. روز دوشنبه، او با ناروهیتو، امپراتور ژاپن، دیدار کرد.

