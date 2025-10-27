https://spnfa.ir/20251027/پوتین-بر-حل-ریشهای-بحران-اوکراین-تکید-دارد--ملت-اوکراین-گروگان-جریان-فاشیستی-باندرایی-هستند-26194582.html

کارشناس:پوتین بر حل ریشه‌ای بحران اوکراین تأکید دارد/ملت اوکراین گروگان جریان فاشیستی باندرایی هستند

اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، درباره نکات برجسته سخنرانی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت،... 27.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-27T16:11+0330

2025-10-27T16:11+0330

2025-10-27T17:55+0330

گزارش و تحلیل

سیاسی

به گزارش اسپوتنیک، روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، درباره نکات برجسته سخنرانی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت، همان‌طور که می‌دانیم، بخش شرقی اوکراین ریشه در هویت و تمدن روسی دارد. در واقع، کل اوکراین بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت تاریخی روسیه است و ملت اوکراین بدون پیوند با روسیه، نه هویت تاریخی، نه پیشینه فرهنگی و تمدنی، و نه بنیان اقتصادی و فناوری مستقل داشته و دارند. اما پس از وقوع انقلاب رنگیِ کودتاگونه سال ۲۰۱۴ که توسط جریان‌های غرب‌گرا در اوکراین رقم خورد، تفکرات فاشیستی و نئونازی به‌سرعت در این کشور گسترش یافت و ریشه بحران کنونی را شکل داد. مدبر تصریح کرد، آنچه امروز شاهدش هستیم، حاصل همان رویکردهای فاشیستیِ جریان نئونازیِ باندرایی مستقر در اوکراین است. تأکید رئیس‌جمهور روسیه بر حل ریشه‌ای بحران اوکراین، نکته‌ای بسیار دقیق و راهبردی است، زیرا طی سال‌های گذشته این جریان افراطی مرتکب جنایات متعددی علیه روس‌تباران و مردم اوکراین شده است. اکنون خود ملت اوکراین نیز گروگان این جریان فاشیستی هستند که تحت فرمان ساختارهای غربی عمل می‌کند. این کارشناس افزود، سخن دقیق آقای لاوروف درباره استقلال اوکراین نیز ناظر بر همین واقعیت است که استقلال واقعی اوکراین باید بر پایه نقشه تاریخی و واقعی این سرزمین بازتعریف شود. در این نقشه بخش شرقی، جزئی جدایی‌ناپذیر از خاک روسیه محسوب می‌شود. این حقیقتی است که همه طرف‌های درگیر بر آن واقفند. وی خاطرنشان کرد، تعلق این مناطق به خاک روسیه، هم ثبات و صلح را برای ساکنان نووروسیا به همراه خواهد داشت و هم مانع از تکرار بحران‌هایی می‌شود که توسط جریان‌های فاشیستی پیش‌تر ایجاد شده بود. در نشست آلاسکا نیز دونالد ترامپ به این نتیجه رسید که باید نقشه تاریخی سرزمین‌های روسیه را به رسمیت بشناسد. بنابراین، اقداماتی که رژیم نئونازی کی‌یف برای بحران‌سازی در روند مذاکرات و نشست‌های بین‌المللی انجام می‌دهد، با این تصور اشتباه است که با دریافت تسلیحات جدید می‌تواند شرایط میدانی را تغییر دهد. در حالی‌که توقف موقت درگیری‌ها دقیقاً برای تنفس و تجهیز مجدد نیروهای اوکراینی طراحی شده است. روح‌الله مدبر در پایان تأکید کرد، هر نوع توقف موقت درگیری، خطایی راهبردی است و بحران اوکراین باید به‌صورت ریشه‌ای حل شود. در همین راستا، ارتش فدراسیون روسیه در حال تقویت توان بازدارندگی سه‌گانه هسته‌ای خود است. آزمایش جدید موشک کروز اتمی روسیه نیز پیامی هشدارآمیز به طرف‌های غربی، به‌ویژه محور افراطی و فاشیستی آنگلوساکسونی دارد مبنی بر این‌که هر نوع ماجراجویی علیه روسیه یا تحرکات زیردریایی‌های آمریکایی در نزدیکی مرزهای این کشور، عواقب سنگینی برای بحران‌سازان در پی خواهد داشت. تاریخ نیز نشان داده که هیچ قدرتی توان مقابله با ارتش روسیه را نداشته است.

خبرها

