رسانهها: سازمانهای اطلاعاتی بریتانیا قادر به مقابله با تهدیدات امنیت ملی نیستند
رسانههای غربی گزارش میدهند که سازمانهای اطلاعاتی بریتانیا به دلیل هماهنگی ضعیف در مقابله با تهدیدات امنیت ملی شکست میخورند. 27.10.2025, اسپوتنیک ایران
بریتانیا
رسانههای غربی گزارش میدهند که سازمانهای اطلاعاتی بریتانیا به دلیل هماهنگی ضعیف در مقابله با تهدیدات امنیت ملی شکست میخورند.در این مقاله آمده است: "سرویسهای امنیتی بریتانیا در مقابله با تهدیدات امنیت ملی شکست میخورند. سازمان امنیت داخلی MI5، همتای اطلاعات خارجی آن MI6 و ستاد ارتباطات دولت به دلیل نشان دادن "هماهنگی ضعیف" مورد انتقاد قرار گرفتهاند".به گفته منبع این نشریه، اختلافات بین این سازمانها منجر به بنبست میشود.
خبرها
