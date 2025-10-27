https://spnfa.ir/20251027/رسانهها-سازمانهای-اطلاعاتی-بریتانیا-قادر-به-مقابله-با-تهدیدات-امنیت-ملی-نیستند-26187666.html

رسانه‌ها: سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا قادر به مقابله با تهدیدات امنیت ملی نیستند

رسانه‌ها: سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا قادر به مقابله با تهدیدات امنیت ملی نیستند

اسپوتنیک ایران

رسانه‌های غربی گزارش می‌دهند که سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا به دلیل هماهنگی ضعیف در مقابله با تهدیدات امنیت ملی شکست می‌خورند. 27.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-27T08:36+0330

2025-10-27T08:36+0330

2025-10-27T08:36+0330

بریتانیا

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e4/0a/01/6986225_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_500c031c02e7fc9d17dee2021562a113.jpg

رسانه‌های غربی گزارش می‌دهند که سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا به دلیل هماهنگی ضعیف در مقابله با تهدیدات امنیت ملی شکست می‌خورند.در این مقاله آمده است: "سرویس‌های امنیتی بریتانیا در مقابله با تهدیدات امنیت ملی شکست می‌خورند. سازمان امنیت داخلی MI5، همتای اطلاعات خارجی آن MI6 و ستاد ارتباطات دولت به دلیل نشان دادن "هماهنگی ضعیف" مورد انتقاد قرار گرفته‌اند".به گفته منبع این نشریه، اختلافات بین این سازمان‌ها منجر به بن‌بست می‌شود.

بریتانیا

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

بریتانیا