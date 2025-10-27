ایران
رسانه‌ها: سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا قادر به مقابله با تهدیدات امنیت ملی نیستند
رسانه‌ها: سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا قادر به مقابله با تهدیدات امنیت ملی نیستند
رسانه‌های غربی گزارش می‌دهند که سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا به دلیل هماهنگی ضعیف در مقابله با تهدیدات امنیت ملی شکست می‌خورند. 27.10.2025, اسپوتنیک ایران
بریتانیا
رسانه‌های غربی گزارش می‌دهند که سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا به دلیل هماهنگی ضعیف در مقابله با تهدیدات امنیت ملی شکست می‌خورند.در این مقاله آمده است: "سرویس‌های امنیتی بریتانیا در مقابله با تهدیدات امنیت ملی شکست می‌خورند. سازمان امنیت داخلی MI5، همتای اطلاعات خارجی آن MI6 و ستاد ارتباطات دولت به دلیل نشان دادن "هماهنگی ضعیف" مورد انتقاد قرار گرفته‌اند".به گفته منبع این نشریه، اختلافات بین این سازمان‌ها منجر به بن‌بست می‌شود.
بریتانیا
بریتانیا
بریتانیا

رسانه‌ها: سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا قادر به مقابله با تهدیدات امنیت ملی نیستند

08:36 27.10.2025
رسانه‌های غربی گزارش می‌دهند که سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا به دلیل هماهنگی ضعیف در مقابله با تهدیدات امنیت ملی شکست می‌خورند.
در این مقاله آمده است: "سرویس‌های امنیتی بریتانیا در مقابله با تهدیدات امنیت ملی شکست می‌خورند. سازمان امنیت داخلی MI5، همتای اطلاعات خارجی آن MI6 و ستاد ارتباطات دولت به دلیل نشان دادن "هماهنگی ضعیف" مورد انتقاد قرار گرفته‌اند".
به گفته منبع این نشریه، اختلافات بین این سازمان‌ها منجر به بن‌بست می‌شود.
