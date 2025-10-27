https://spnfa.ir/20251027/رزمایش-هستهای-روسیه-پیامی-صریح-به-جبهه-فاشیستی-ناتو-است-26192100.html

رزمایش هسته‌ای روسیه پیامی صریح به جبهه فاشیستی ناتو است

رزمایش هسته‌ای روسیه پیامی صریح به جبهه فاشیستی ناتو است

به گزارش اسپوتنیک، روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک با اشاره به برگزاری رزمایش هسته‌ای استراتژیک روسیه گفت، این رزمایش و آماده‌باش دائم توان رزم سه‌گانه هسته‌ای بی‌نظیر ارتش فدراسیون روسیه، با هدف حفاظت از منافع ملت روسیه و متحدان این کشور برگزار می‌شود. این اقدام که پیام صریح و آشکاری برای جبهه افراطی، فاشیستی و نئونازی تحت فرماندهی آنگلوساکسون‌های بریتانیایی دارد.مدبر با تأکید بر اینکه این جبهه در حال ماجراجویی، تنش‌افزایی و بحران‌سازی است، هشدار داد، اگر این بحران از دایره کنترل خارج شود، جهان وارد فضای کاملاً غیرقابل پیش‌بینی خواهد شد. لازم به ذکر است که تا امروز نیز دولت فدراسیون روسیه در برابر این تحریکات خویشتنداری کرده است.وی تصریح کرد، با وجود اقدامات رژیم فاشیستی نئونازی کی‌یف، روسیه تاکنون برای دفاع از خود به استفاده از سلاح هسته‌ای متوسل نشده است، اما این سطح از خویشتنداری نمی‌تواند همیشگی باشد. در صورت تداوم ماجراجویی‌های محور نئونازی آنگلوساکسونی و عبور از خطوط قرمز روسیه، مسکو می‌تواند بر اساس منافع ملی و مطابق با دکترین بازدارندگی هسته‌ای به‌روزشده خود، از این سلاح‌ها استفاده کند.این کارشناس مسائل بین‌الملل تأکید کرد، ضروری است جبهه فاشیستی ناتو، پیام صریح کرملین و آمادگی ویژه آن را به‌درستی دریافت کند و بداند که در حوزه بازدارندگی هسته‌ای سه‌گانه، هیچ‌گونه برتری در برابر روسیه ندارد.مدبر در پایان خاطرنشان کرد، حفظ و تداوم بازدارندگی هسته‌ای روسیه نه‌تنها در راستای منافع ملی و امنیت ملت روسیه است، بلکه به‌منزله حمایت از منافع کشورهای مستقل نیز به‌شمار می‌آید. ادامه روند تنش‌سازی از سوی غرب، مسیر جهان را به‌سمت بحرانی غیرقابل کنترل سوق می‌دهد. امیدواریم نیروهای آنگلوساکسونی و جبهه فاشیستی ناتو پیام صریح روسیه را درک کرده باشند و به‌جای بحران‌آفرینی، در مسیر جلوگیری از رویارویی غیرقابل پیش‌بینی گام بردارند.

