https://spnfa.ir/20251027/اگر-سیاستمداران-آمریکایی-تاریخ-را-می-خواندند-برای-خودشان-بهتر-بود-26193524.html

اگر سیاستمداران آمریکایی تاریخ را می خواندند برای خودشان بهتر بود

اگر سیاستمداران آمریکایی تاریخ را می خواندند برای خودشان بهتر بود

اسپوتنیک ایران

بسیاری این سیاست آمریکا و فروپاشی اقتصادی دراین کشور را یکی از دلایل وقوع جنگ جهانی دوم می دانند چون آمریکایی ها نیاز داشتند در اروپا جنگی بزرگ راه بیافتد تا... 27.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-27T14:57+0330

2025-10-27T14:57+0330

2025-10-27T14:57+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/0b/25324560_1:0:650:365_1920x0_80_0_0_cc14f296600ae6cbc760ad600f10a3ee.jpg

حدود یکصد سال پیش آمریکا رئیس جمهوری ای داشت به نام هربرت هوور،در آن زمان آمریکایی ها تصور کردند با تحریم کشورهای دیگر و با وضع تعرفه های بالا بر کالای آنها می توانند موجبات رونق اقتصادی خود را فراهم کنند و هوور هم طرفدار این دیدگاه بود و به همین دلیل یک نوع جنگ اقتصادی با کشورهای دیگر جهان راه انداخت ولی همین سیاست یعنی تحریم دیگر کشورها و وضع تعرفه های بالا برای صادرات آنها به آمریکا موجب یک فروپاشی اقتصادی بزرگ به نام "رکود بزرگ" The Great Depression گشت.کشورهای مختلف با آمریکا مقابله به مثل کردند و بورس آمریکا در سال 1929 فروپاشید، هوور قانونی را امضا کرد برای وضع تعرفه های بالا در مقابل کالای دیگر کشورها که به نام قانون سموث هالی معروف بود و این قانون موجبات بی کار شدن صدها هزار آمریکایی را فراهم کرد و اقتصاد آمریکا که قبل از آن در حال شکوفایی بود به یکباره با شرایط فروپاشی شدید اقتصادی مواجه شد.آمریکا توان رقابت اقتصادی با کشورهای اروپایی را نداشت و از سوی دیگر موج سوسیالیستی داشت جهان را فرا می گرفت.ده پانزده سال قبل تر انقلاب بلشویک در شوروی پیروز شده بود و موج آن غرب را هم تحت تاثیر قرار داده بود.ژاپن و آلمان به سرعت در حال صعود بودند و کشورهای دیگر اروپایی مخصوصا کشورهای انگلیس و فرانسه داشتند از غنایم جنگ جهانی اول مخصوصا تسلط بر سرزمینهای دیگر سود می بردند در حالی که آمریکا سود چندانی از این غنایم نمی برد.بسیاری این سیاست آمریکا و فروپاشی اقتصادی دراین کشور را یکی از دلایل وقوع جنگ جهانی دوم می دانند چون آمریکایی ها نیاز داشتند در اروپا جنگی بزرگ راه بیافتد تا اروپایی ها نیاز به خرید کالا و تسلیحات آمریکایی که در فضایی امن ودور از جنگ تولید می شود پیدا کنند و در نهایت اقتصاد آمریکا بچرخد.در نهایت هم آیزنهاور تصمیم گرفت چند ملیون جوان آمریکایی را راهی جنگ کند تا از شر جریان بی کاری در آمریکا خلاص شود.چند سال است آمریکایی ها دوباره به همان سیاست ها روی آورده اند.ابتدا با تحریم کشورهایی مانند ایران و کوبا و ونزولا و... شروع شد ولی امروزه کار فراتر رفته و به سمت تحریم کشورهایی مانند روسیه و چین و هند و... کشیده شده و با وضع تعرفه های بالای صادراتی آمریکایی ها دارند دقیقا همان کارهایی را می کردند که صد سال پیش موجب فروپاشی بزرگ اقتصادی را فراهم کرد.البته اینبار کشورها به دنبال آن هستند که راهکارهایی پیدا کنند تا اگر بنا باشد جهان با فروپاشی اقتصادی بزرگ مواجه شود کشورهای مسبب این جریان بیشترین آسیب را از سیاست هایشان ببینند.علیرغم تاسیس سازمان تجارت جهانی و علیرغم اینکه آمریکا جزو کشورهای موسس این سازمان به حساب می آمد اما مشاهده می کنیم که غربی ها کاملا بر خلاف مقررات این سازمان در تجارت بین المللی عمل می کنند و در کنار آن همه مقررات و قوانین مربوط به سازمان ملل و مجامع بین المللی را نیز زیر پا می گذارند.اخیرا نیز با تصور اینکه می توانند با تحریم روسیه این کشور را وادار به پذیرش خواسته های خود کنند اقدام به وضع تحریمهای جدید بر علیه روسیه نموده اند.الکسی اوورچوک معاون نخست وزیر روسیه در مورد تحریم‌های جدیدعلیه مسکو گفت، ما همواره راهی پیدا خواهیم کرد. غربی‌ها باید درک کنند که نمی‌توانند با زبان تهدید و تحریم، با روسیه صحبت کنند.طی چند سال اخیر غربی ها انواع تحریم ها را بر علیه روسیه وضع کرده اند، هر آنچه می توان از تحریم تصور کرد وضع کرده اند، اما هیچ نتیجه ای از این تحریمها دریافت نکرده اند در حالی که می توانستند با دیپلماسی نتیجه خوبی را به دست آورند.جای تاسف دارد که تروریسم اقتصادی این روزها بر عقل و ذهن سیاستمداران غربی حاکم شده و به نظر می رسد اینها به همان تفکرات صد سال قبل خود برگشته اند و متوجه نیستند که جهان امروزه بسیار فرق کرده و این سیاست ها در نهایت به ضرر خودشان تمام خواه

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60