گزارشها:اسرائیل مانع ورود روزنامهنگاران و محققان به غزه میشود
27.10.2025
گروه دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه اعلام کرد که سیاست اسرائیل شامل ممنوعیت ورود روزنامهنگاران بینالمللی و کمیتههای تحقیق مستقل به غزه است تا از هرگونه تحقیقات جنایی یا اسناد میدانی که میتواند حقیقت را اثبات و مسئولیت قانونی آن را تأیید کند، جلوگیری کند.این گروه افزود که تصمیم دیوان عالی اسرائیل برای اعطای زمان اضافی به دولت قبل از اجازه ورود روزنامهنگاران به غزه، نشان دهنده تلاش نهادی برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات و محافظت از مسئولان است.
08:43 27.10.2025 (بروز رسانی شده: 08:49 27.10.2025)
