https://spnfa.ir/20251025/خاتمه-ی-قطعنامه-ی-2231-26156988.html
خاتمه ی قطعنامه ی 2231
خاتمه ی قطعنامه ی 2231
اسپوتنیک ایران
بعد از نامه مشترک سه کشور روسیه، چین و ایران به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت مبنی بر اعلام خاتمه قطعنامه 2231 از 18 اکتبر، امروز نیز در چارچوب ابتکارات... 25.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-25T00:27+0330
2025-10-25T00:27+0330
2025-10-25T00:28+0330
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/07/08/11515775_8:0:3649:2048_1920x0_80_0_0_59c5595ba5844bc2b62b5e0210a18b42.jpg
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، متن نامه سفرا و نمایندگان دائم ایران، روسیه و چین نزد دفتر ملل متحد در وین به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شرح زیر است: 24 اکتبر 2025 جناب آقای رافائل ماریانو گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ما، سفیران و نمایندگان دائم جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، افتخار داریم که به نامه مشترک وزرای امور خارجه خود به تاریخ 28 اوت 2025 (INFCIRC1314-A/79/1004-S/2025/546) اشاره کنیم، که در آن موضع مشترک در مورد اقدامات اخیر توسط انگلیس، فرانسه و آلمان (E3) در رابطه با قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل متحد بیان شده است. ما تأیید میکنیم که توسل به اصطلاح "اسنپ بک" توسط سه کشوراروپای، انگلیس، آلمان و فرانسه بهطور ذاتی، از نظر قانونی و رویهای دارای اشکال است. سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه که خود تعهداتشان تحت برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کردهاند و نتوانستهاند رویههای تعیینشده تحت مکانیزم حل اختلاف (DRM) را به پایان برسانند، صلاحیت لازم برای استناد به مفاد آن را ندارند. بنابراین، ما تأیید میکنیم که مطابق با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تمام مفاد آن در تاریخ 18 اکتبر 2025 خاتمه یافته است. با توجه به این خاتمه، مأموریت گزارشدهی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد راستیآزمایی و نظارت تحت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد پایان یافته است. در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اجرای برجام و همچنین راستیآزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، توسط قطعنامه شورای حکام به تاریخ 15 دسامبر 2015 (GOV/2015/72) تصویب شده است. این قطعنامه همچنان معتبر است و تنها راهنمایی است که دبیرخانه آژانس در این زمینه ملزم به رعایت آن است. بند عملیاتی 14 این قطعنامه بهطور واضح تصریح میکند که شورای حکام "تصمیم میگیرد تا ده سال پس از روز پذیرش برجام یا تا تاریخی که مدیر کل گزارش دهد که آژانس به نتیجهگیری گسترده برای ایران رسیده است، هر کدام زودتر باشد، به این موضوع رسیدگی کند". در نتیجه، از تاریخ18 اکتبر 2025، موضوع مرتبط بهطور خودکار از دستور کار شورای حکام حذف شده است و هیچ اقدام دیگری در این زمینه لازم نیست. کشورهای ما بار دیگر تأکید میکنند که ضروری است طرفهای مربوطه به یافتن یک راهحل سیاسی که نگرانیهای همه طرفها را از طریق تعامل دیپلماتیک و گفتوگو بر اساس اصول احترام متقابل برآورده کند، متعهد بمانند و از تحریمهای یکجانبه، تهدید به زور یا هر اقدام دیگری که ممکن است وضعیت را تشدید کند، خودداری کنند و همه کشورها باید در ایجاد فضای مناسب و شرایط برای تلاشهای دیپلماتیک مشارکت کنند. نمایندگیهای دائم چین، فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران درخواست دارند که این نامه بهعنوان یک سند INFCIRC بهطور مناسب توسط دبیرخانه آژانس بین تمام کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی توزیع شود. با احترام سفیر و نماینده دائم جمهوری خلق چین سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران سفیر و نماینده دائم فدراسیون روسیه
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/07/08/11515775_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_2ee7d2d36c8c65ddf290ef18c786b501.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خاتمه ی قطعنامه ی 2231
00:27 25.10.2025 (بروز رسانی شده: 00:28 25.10.2025)
بعد از نامه مشترک سه کشور روسیه، چین و ایران به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت مبنی بر اعلام خاتمه قطعنامه 2231 از 18 اکتبر، امروز نیز در چارچوب ابتکارات دیپلماتیک وزارت امور خارجه، سفرا و نمایندگان دائم سه کشور نزد آژانس بینالمللی انرژی اتمی نامه مشترکی را به مدیرکل آژانس ارسال نمودند.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، متن نامه سفرا و نمایندگان دائم ایران، روسیه و چین نزد دفتر ملل متحد در وین به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شرح زیر است:
جناب آقای رافائل ماریانو گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ما، سفیران و نمایندگان دائم جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، افتخار داریم که به نامه مشترک وزرای امور خارجه خود به تاریخ 28 اوت 2025 (INFCIRC1314-A/79/1004-S/2025/546) اشاره کنیم، که در آن موضع مشترک در مورد اقدامات اخیر توسط انگلیس، فرانسه و آلمان (E3) در رابطه با قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل متحد بیان شده است.
ما تأیید میکنیم که توسل به اصطلاح "اسنپ بک" توسط سه کشوراروپای، انگلیس، آلمان و فرانسه بهطور ذاتی، از نظر قانونی و رویهای دارای اشکال است. سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه که خود تعهداتشان تحت برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کردهاند و نتوانستهاند رویههای تعیینشده تحت مکانیزم حل اختلاف (DRM) را به پایان برسانند، صلاحیت لازم برای استناد به مفاد آن را ندارند.
بنابراین، ما تأیید میکنیم که مطابق با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تمام مفاد آن در تاریخ 18 اکتبر 2025 خاتمه یافته است. با توجه به این خاتمه، مأموریت گزارشدهی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد راستیآزمایی و نظارت تحت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد پایان یافته است. در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اجرای برجام و همچنین راستیآزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، توسط قطعنامه شورای حکام به تاریخ 15 دسامبر 2015 (GOV/2015/72) تصویب شده است. این قطعنامه همچنان معتبر است و تنها راهنمایی است که دبیرخانه آژانس در این زمینه ملزم به رعایت آن است.
بند عملیاتی 14 این قطعنامه بهطور واضح تصریح میکند که شورای حکام "تصمیم میگیرد تا ده سال پس از روز پذیرش برجام یا تا تاریخی که مدیر کل گزارش دهد که آژانس به نتیجهگیری گسترده برای ایران رسیده است، هر کدام زودتر باشد، به این موضوع رسیدگی کند". در نتیجه، از تاریخ18 اکتبر 2025، موضوع مرتبط بهطور خودکار از دستور کار شورای حکام حذف شده است و هیچ اقدام دیگری در این زمینه لازم نیست.
کشورهای ما بار دیگر تأکید میکنند که ضروری است طرفهای مربوطه به یافتن یک راهحل سیاسی که نگرانیهای همه طرفها را از طریق تعامل دیپلماتیک و گفتوگو بر اساس اصول احترام متقابل برآورده کند، متعهد بمانند و از تحریمهای یکجانبه، تهدید به زور یا هر اقدام دیگری که ممکن است وضعیت را تشدید کند، خودداری کنند و همه کشورها باید در ایجاد فضای مناسب و شرایط برای تلاشهای دیپلماتیک مشارکت کنند.
نمایندگیهای دائم چین، فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران درخواست دارند که این نامه بهعنوان یک سند INFCIRC بهطور مناسب توسط دبیرخانه آژانس بین تمام کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی توزیع شود.
سفیر و نماینده دائم جمهوری خلق چین
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران
سفیر و نماینده دائم فدراسیون روسیه