بر آورد پیروزی را در چه می بینید

آیا می دانید دلیل اش چیست؟دلیل اش ناتوانی ارتش و یا نیروهای مسلح ایران نبود بلکه دلیل اش نبود تصمیم سیاسی وچتر میهن پرستانه برای تامین منافع ملی بود.عموما وقتی که ارتش کشورهای متحد آمریکا نگاه می کنید می بینید آمریکایی ها ارتش کشورهای متحد خود را به گونه ای از نظر تسلیحاتی تامین می کنند که آنها در حد یک گارد ملی بتوانند از آنها استفاده کنند و در صورتی که شورشی رخ دهد، با اجازه آمریکا، یا با شورش مقابله کنند یا همراهی کنند.در برخی شرایط، مثل زمان مصدق، ماموریت این ارتش ها این است که منافع آمریکا وغرب را در آن کشور و یا کشورهای همجوار تامین کنند، مانند زمانی که ارتش ایران برای تامین منافع آمریکا به ویتنام رفت و افسران ارتش ایران در ویتنام جنگیدند.یکی از کارهای دیگر که آمریکایی ها انجام می دهند هم این است ارتش های برخی کشورهای متخاصم را تامین می کنند اما به گونه ای که این ارتش ها بتوانند فقط همدیگر را خنثی کنند.مانند قبل از انقلاب زمانی که آنها جنگنده های پیشرفته در اختیار ایران قرار می دادند و درمقابل موشک های میانبرد و دوربرد در اختیار عراق قرار می دادند.حتی یک موشک میان برد در اختیار ایران قرار نداشت.در زمان جنگ ایران و عراق هم قطعات یدکی جنگنده های ایرانی راتحویل نمی دادند تا این جنگنده ها امکان پرواز نداشته باشند.مشکل اساسی آنها با ایران هم این است که ایران آمده و این موازنه را به هم زده.هم زمانی که مصدق تصمیم گرفت نفت ایران را ملی کند، مشکل این بود، هم الآن که ایران تصمیم گرفته تسلیحات دفاعی خود را تولید کند مشکل همین است.ایران دارد آن موازنه قوا که آمریکا درست کرده بود را به هم می زند.طبق آن دکترین و یا موازنه هیچ کشوری در منطقه خاورمیانه و آفریقا نباید قدرت مقابله با اسرائیل را داشته باشد اما ایران این تابو را شکسته و با موشک های خود همه جای اسرائیل را هدف قرار داده.مضاف بر اینها کل تسلیحات دفاعی که آمریکایی ها در اختیار اسرائیل قرار دادند هم نتوانسته امنیت اسرائیل را تامین کند.اینکه اسرائیلی ها موفق شوند پنجا شصت و یاحتی صد هدف در ایران را هدف قرار دهند و با توجه به تسلیحات و امکاناتی که در اختیار دارند، معجزه به حساب نمی آید، معجزه این است که ایرانی که حدود پنجاه سال است تحریم شده تسلیحاتی ساخته باشد که می تواند اسرائیل را درهم بکوبد واز همه سامانههای آمریکایی عبور کند.در جنگ اخیر هم ایران با فاصله بسیار موفق تر عمل کرد چرا که علیرغم همه ضربه هایی که در روزهای اول جنگ به ایران وارد شد اما ایران کم نیاورد و تنایتا در روز پنجم جنگ موفق شد همه ضرر ها را ترمیم کند و مقابله را شدت بخشد و در نهایت کاری کند که دشمن از کرده خود پشیمان شود وتقاضای آتش بس کند.

