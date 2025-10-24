https://spnfa.ir/20251024/پشتپرده-تعویق-دیدار-پوتین-و-ترامپ-از-نگاه-اندیشه-کاظمی-پژوهشگر-مسائل-بینالملل-26148083.html

پشت‌پرده تعویق دیدار پوتین و ترامپ از نگاه اندیشه کاظمی، پژوهشگر مسائل بین‌الملل

پشت‌پرده تعویق دیدار پوتین و ترامپ از نگاه اندیشه کاظمی، پژوهشگر مسائل بین‌الملل

طرف آمریکایی در شرایط فعلی تمایلی ندارد وارد مذاکره‌ای شود که نتیجه‌ای ملموس به همراه نداشته باشد. 24.10.2025

اندیشه کاظمی، پژوهشگر مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: آنچه امروز موجب به تعویق افتادن دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ شده، مجموعه‌ای از اختلافات عمیق در پرونده اوکراین و نحوه مدیریت درگیری است. به گفته او، مواضع روسیه در قبال آتش‌بس و شروط پایان این درگیری هیچ تغییری نکرده و همچنان خواهان تضمین‌های مشخص از سوی کیف است.وی افزود، در مقابل، کاخ سفید مایل بود دیدار به‌سرعت برگزار شود، اما به دلیل نبود چشم‌انداز روشن در مورد نتیجه این گفت‌وگو، عملاً روند آماده‌سازی متوقف شده است.کاظمی در ادامه خاطرنشان کرد، طرف آمریکایی در شرایط فعلی تمایلی ندارد وارد مذاکره‌ای شود که نتیجه‌ای ملموس به همراه نداشته باشد. ترامپ خود نیز تأکید کرده که اجازه نمی‌دهد دیداری بی‌حاصل برگزار شود. هم‌زمان، واشنگتن با اعمال تحریم‌های جدید علیه شرکت‌های نفتی روسیه، مسیر فشار را برگزیده تا کرملین را به امتیازدهی وادار کند. چنین تصمیمی فضای اعتماد متقابل را تضعیف کرده و به شکل طبیعی زمان‌بندی دیدار را به تعویق انداخته است.به باور این پژوهشگر، عامل سوم، جنبه تاکتیکی و سیاسی زمان‌بندی نشست است. تعیین محل، دستورکار و پیام سیاسی آن در حال حاضر میان دو طرف محل اختلاف است. محل اولیه، بوداپست، همچنان در مرحله بررسی قرار دارد و کرملین اعلام کرده هنوز تاریخی تعیین نشده است. به گفته کاظمی، روسیه از این تعویق به‌عنوان بخشی از بازی زمان بهره می‌برد تا ضمن مدیریت فشارهای غرب، امتیازات بیشتری در حوزه امنیتی و ژئوپلیتیکی کسب کند. این وضعیت به روشنی نشان می‌دهد که دیدار احتمالی پوتین و ترامپ، بیش از آنکه صرفاً یک رویداد دیپلماتیک باشد، بخشی از یک نبرد زمان‌مند در میدان ژئوپلیتیک جهانی است.

