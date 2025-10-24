https://spnfa.ir/20251024/هوای-خوزستان-در-وضعیت-هشدار-قرار-گرفت-26138586.html
هوای خوزستان در وضعیت هشدار قرار گرفت
اسپوتنیک ایران
2025-10-24T11:34+0330
2025-10-24T11:34+0330
2025-10-24T11:34+0330
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/18/26138653_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7e1038ffcd64b11a0d6ef49204197566.jpg
ایران
هوای خوزستان بار دیگر در وضعیت هشدار قرار گرفت؛ شاخص آلایندههای ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در بامداد روز جمعه 2 آبان در چندین شهر استان به سطح ناسالم رسیده و سلامت عمومی را تهدید میکند.
براساس دادههای پایش کیفی هوا در ساعت 8 صبح، شهر هویزه با شاخص 158 در وضعیت "ناسالم برای همه" قرار دارد و در صدر آلودهترین نقاط استان ثبت شده است.
بهبهان و خرمشهر نیز با شاخصهای 152 و 151 در محدوده قرمز قرار دارند؛ وضعیتی که برای تمام گروههای سنی خطرناک بوده و میتواند منجر به حملات تنفسی، سردرد، خستگی مزمن و اختلالات قلبی شود.