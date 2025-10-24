ایران
هوای خوزستان ‌در وضعیت هشدار قرار گرفت
هوای خوزستان ‌در وضعیت هشدار قرار گرفت
هوای خوزستان بار دیگر در وضعیت هشدار قرار گرفت؛ شاخص آلاینده‌های ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در بامداد روز جمعه 2 آبان در چندین شهر استان به سطح ناسالم رسیده... 24.10.2025
هوای خوزستان بار دیگر در وضعیت هشدار قرار گرفت؛ شاخص آلاینده‌های ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در بامداد روز جمعه 2 آبان در چندین شهر استان به سطح ناسالم رسیده و سلامت عمومی را تهدید می‌کند.براساس داده‌های پایش کیفی هوا در ساعت 8 صبح، شهر هویزه با شاخص 158 در وضعیت "ناسالم برای همه" قرار دارد و در صدر آلوده‌ترین نقاط استان ثبت شده است.بهبهان و خرمشهر نیز با شاخص‌های 152 و 151 در محدوده قرمز قرار دارند؛ وضعیتی که برای تمام گروه‌های سنی خطرناک بوده و می‌تواند منجر به حملات تنفسی، سردرد، خستگی مزمن و اختلالات قلبی شود.
هوای خوزستان ‌در وضعیت هشدار قرار گرفت

11:34 24.10.2025
هوای خوزستان بار دیگر در وضعیت هشدار قرار گرفت؛ شاخص آلاینده‌های ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در بامداد روز جمعه 2 آبان در چندین شهر استان به سطح ناسالم رسیده و سلامت عمومی را تهدید می‌کند.
براساس داده‌های پایش کیفی هوا در ساعت 8 صبح، شهر هویزه با شاخص 158 در وضعیت "ناسالم برای همه" قرار دارد و در صدر آلوده‌ترین نقاط استان ثبت شده است.
بهبهان و خرمشهر نیز با شاخص‌های 152 و 151 در محدوده قرمز قرار دارند؛ وضعیتی که برای تمام گروه‌های سنی خطرناک بوده و می‌تواند منجر به حملات تنفسی، سردرد، خستگی مزمن و اختلالات قلبی شود.
