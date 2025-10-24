https://spnfa.ir/20251024/هنوز-دکمه-قرمز-روسیه-کار-می-کند-26151329.html

هنوز دکمه قرمز روسیه کار می کند

در شرایطی که همه امیدوار بودند مسیر دیپلماتیک برای صلح در اوکراین فراهم شده باشد ولی برخی مسیرهای دیگری را طی کردند تا جلوی روند صلح را بگیرند و هنوز هم دارند... 24.10.2025, اسپوتنیک ایران

طی دو سال اخیر بارها پیش آمد که روسیه و اوکراین به سمت مصالحه رفتند که شاید معروف ترین آنها در همان روزهای ابتدایی رویارویی بود، زمانی که ترکیه میانجی گری کرد و طرفین به توافقاتی هم رسیدند، اما معروف است که به یکباره انگلیسی ها ورود کردند و به زلنسکی اجازه ندادند مسیر صلح را طی کند.اینبار هم ترامپ تصمیم گرفت با آقای پوتین ملاقات داشته باشد و بسیاری امیدوار بودندکه این ملاقات موجبات صلح را ایجادکند اما باز هم انگلیسی ها و در کنارشان فرانسوی ها و آلمانی ها ورود کردند و هر کاری از دستشان بر می آمد انجام دادند تا این ملاقات برقرار نشود.حالا هم برای محکم کاری تلاششان برای شعله ور تر کردن درگیری ها با روسیه بحث هایی درباره اینکه ممکن است بخواهند تسلیحاتی که میتواند عمق روسیه را تهدید کند در اختیار اوکراین قرار دهند.آقای پوتین هم پوتین اظهار داشته اگر اوکراین حملات دوربرد علیه روسیه انجام دهد، پاسخ کوبنده خواهد بود.همزمانی این اظهارات آقای پوتین با نمایش دکمه قرمز تسلیحات هسته روسیه و مانوری که روسیه اخیرا با استفاده از تجهیزات با قابلیت حمل کلاهک های هسته ای انجام داده، و آزمایش موشک هایی که به خودی خود در سطح تسلیحات هسته ای قدرت تخریبی دارند همه به نوعی یک پیغام محکم از طرف روسیه برای این کشورها که به دنبال شعله ورتر کردن جنگ هستند می باشد.دکمه قرمز هنوز کار می کند.طبق بر آوردها طی دو سال اخیر روسیه در نهایت حدود 7% از توانمندی های نظامی خود را برای مقابله با ناتو دراوکراین مصرف کرده اما ناتو بخش اعظم زرادخانه تسلیحات متعارف خود را مصرف کرده و امروزه وضعیت جبهه ها در اوکراین به گونه ای است که اوکراینی ها هر آنچه کشورهای عضو ناتو امروز تولید میکنند را فردا مصرف می کنند و نمی دانند برای پس فردا چه قدر ذخیره تسلیحات متعارف خواهند داشت.در مقابل امکانات تولیدی روسیه در زمینه تسلیحات متعارف در حدی است که بیش از نیاز جبهه ها را پوشش دهد.به همین دلیل برخی اعضای ناتو به فکر افتاده اند که مسیر درگیری ها را تغییر دهند و به جای اینکه درگیری ها محصور در استفاده از تسلیحات متعارف باشد درگیری ها را به سمت استفاده از تسلیحات دیگر بکشانند.آنها به خوبی می دانند اگر اوکراین یک موشک به سمت عمق روسیه شلیک کند روسیه تواند آن را دارد تا صد تا شلیک کند اما آنچه روی آن حساب باز کرده اند این است که این موشک ها فقط به سمت اوکراین شلیک شود و اوکراینی ها قربانی شوند.ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر اینها چنین تسلیحاتی را در اختیار اوکراین قرار دهند و اوکراین از آنها بر علیه خاک روسیه استفاده کند، روسیه خود را محدود به پاسخ به اوکراین بداند چرا که طبق همه قوانین ومقررات بین المللی، که متاسفانه غربی ها بسیار آنها را زیر پا گذاشته اند، این حق مسلم روسیه است که به منابع این تسلیحات حمله کند و آنها را نابود کند و عملیا این به معنای آن خواهد بود که روسیه به کشورهایی که چنین تسلیحاتی را در اختیار اوکراین قرار دهند حمله کند.همچنین در بسیاری از موارد هنوز اوکراینی ها نیروهایی برای استفاده از این تسلیحات مدرن غربی را ندارند و برای آموزش نیروهای اوکراینی زمان نیاز هست به این دلیل کشورهای غربی مجبور می باشند در صورتی که چنین تسلیحاتی در اختیار اوکراین قرار دهند کارشناسان خود را نیز بفرستند و این حق مسلم روسیه است که مکان وجود این تسلیحات را هدف قرار دهد و جان کارشناسان این کشورها در خطر خواهد بود چون بهترین گزینه نابود کردن این تسلیحات روی زمین و قبل از استفاده از آن می باشد.به هر حال همه این شرایط می تواند رویارویی در اوکراین را به سطوح دیگری بکشاند و آنچه مسلم است روسیه با داشتن تکمه قرمز خود هیچ ابایی از رفتن به مراحل دیگر را نخواهد داشت و تجربه هم ثابت کرده وقتی امنیت ملی و موجودیت روسیه در خطر باشد، روسها از هیچ وسیله ای برای دفاع از خود دریغ نخواهند کرد، حتی اگر کار به جنگ جهانی جدید کشیده شود.آیا این چیزی است که غربی ها میخواهند؟

