نماینده پیشین مجلس ایران: توسعه ی راهها میتواند با تروریسم مقابله کند
این مسئلهٔ "راه" که به عنوان زیرساخت توسعه مطرح میشود، میتواند مزایای بسیار زیادی داشته باشد که کشورها بتوانند از آن سود مشترک و بسیار عالی ببرند. 24.10.2025
محمد جواد جمالی نوبندگانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در خصوص سفر وزیر راه و شهرسازی ایران برای شرکت در کنفرانس حمل و نقل با حضور کشورهای عضو "اکو" به پاکستان و اهمیت ژئوپلیتیکی ایران در حمل و نقل منطقه، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:ما از نظر جغرافیای سیاسی، یکی از تقریباً کم نظیر ترین کشورهای جهان هستیم. ما با 15 کشور همسایگی آبی و خاکی داریم و به نوعی، شاهراه ارتباطی هم آسیای میانه، خاورمیانه، هم شرق آسیا و اروپا و هم منطقهٔ مهم خلیجفارس هستیم.به همین خاطر است که میبینیم دشمنان جمهوریاسلامی از دههها قبل، شروع به ایجاد راههای ترانزیت کردند؛ حتی هزینههای بسیار گزافی را به بعضی از کشورها تحمیل کردند. اما این راههای ترانزیت، همه از اطراف ایران میگذشته. حتی بعضاً حملونقل دو مرحلهای به وسیلهٔ کامیون و بعد کشتی در منطقهٔ دریای خزر صورت گرفته. اما واقعاً همه معتقدند که به خاطر وسعت سرزمینی جمهوریاسلامی، ما هم با خاورمیانه در ارتباط هستیم، هم با اوراسیا به راحتی میتوانیم در ارتباط باشیم، با کشورهای حاشیهٔ خزر میتوانیم در ارتباط باشیم و با کشورهای جنوب خلیجفارس در ارتباط هستیم. این موقعیت، موقعیت بسیار بینظیری است.وی افزود:اما خود ما هم مقداری تأخیر داشتیم. به نظر من واقعاً پروژههای کوچک و کماهمیتتری که در داخل کشور اجرا شده، فرصت ایجاد راههای ترانزیتی را متأسفانه از ما گرفته. نمونههای آن را مثل راهآهن چابهار به زاهدان و از آنجا به سمت اوراسیا میبینیم. اگر این مسیر هر چه سریعتر تکمیل بشود، برای همهٔ کشورها واقعاً منافع زیادی دارد؛ از کشورهای شرق آسیا، جنوبشرق آسیا، هندوستان –بهخصوص– و بسیار مهم هستند که این مسیرها راه بیفتد.نایب رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در ادامه از اهمیت نقش پاکستان در همکاری های ترانزیتی ایران با منطقه گفت:همچنین ما از قدیمالایام با پاکستانیها در رابطه با راه و راهآهن، همکاریهایی داشتهایم. الان میدانید که زاهدان به نوعی به شبکهٔ سراسری وصل هست و همچنین به پاکستان. ما امیدواریم که این همکاریها –که برخی از آنها در سازمان اکو هم قبلاً دیده شده، ولی متأسفانه خیلی به مرحلهٔ اجرا در نیامده– فعال بشود.از طرفی، گسترش این روابط ترانزیتی ایران و کشورهای همسایه به نظر من میتواند در دور زدن تحریمها، کاهش مشکلات اقتصادی، کاهش قیمت تمامشدهٔ کالا –هم برای تجار ایرانی و هم برای طرفهایی که به ایران صادرات کالا دارند– بسیار بااهمیت باشد. مضاف بر این، شغلهایی که در کنار این مسیرهای ترانزیتی ایجاد میشود، در ایجاد اشتغال به نظر من بسیار مهم است. از طرفی، این راهها میتواند در همکاریهای امنیتی و حتی مقابله با تروریسم هم تأثیر مهمی داشته باشد.بنابراین، این مسئلهٔ "راه" که به عنوان زیرساخت توسعه مطرح میشود، میتواند مزایای بسیار زیادی داشته باشد که کشورها بتوانند از آن سود مشترک و بسیار عالی ببرند.وی همچنین بیان کرد: من امیدوار هستم که مسئولین ایران –بهخصوص– برخی از راههای ترانزیتی مهم را مدنظر قرار دهند و در این زمینه جدیت داشته باشند. همچنین نمایندگان محترم مجلس، مقداری دیدشان را به سطح ملی ببرند و به سمت پروژههای ملی سوق داده شوند.برای مثال ما متأسفانه سیستم ریلی به عراق –که یکی از کشورهای مهمی است که هم از نظر تجاری و هم سیاحتی و زیارتی با آنها خیلی ارتباط داریم– هنوز تکمیل نشده؛ بحث شلمچه، خرمشهر و بصره. از طرف غرب کشور، من امیدوارم که کرمانشاه هرچه سریعتر به شبکهٔ ریلی عراق متصل بشود؛ البته همین چند وقت پیش دیدیم که اتصال ایران به هرات خوشبختانه اجرایی شد. اگر ما بتوانیم از ظرفیت –بهخصوص– مناطق شمالیمان استفاده کنیم، پروژهٔ رشت-آستارا و از آستارا به بعد را سریعتر به ثمر برسانیم و دست از این پروژههایی که واقعاً اولویت ندارند برداریم، مثل خیلی از فرودگاهها که ساختیم و الان یک یا دو پرواز در هفته بیشتر ندارند و اینها اصلاً اقتصادی نیستند.اگر مقداری این مشکلات را رفع کنیم، به نظر من پروژهٔ بزرگی که دهها سال است مطرح است، یعنی پروژهٔ اتصال بزرگترین جزیرهٔ خلیجفارس –که همان جزیرهٔ قشم باشد– که شاید چندصد متر نیاز است که ما یک پل از بندر لافت به بندر خمیر در استان هرمزگان بزنیم، بسیار مهم است. این پروژه واقعاً جزیرهٔ قشم را به یک جایگاه اقتصادی بالایی میرساند و کشتیهای با تناژ بالاتر میتوانند به آنجا بیایند.محمد جواد جمالی نوبندگانی در پایان اظهار داشت: به نظر من، ما باید از این منطقه که از نظر ژئوپولیتیک ممتاز هست نهایت استفاده را بکنیم.انشاءالله که این باعث رونق اقتصاد و همچنین مزیتهای سیاسی، نظامی و حتی امنیتی –بهخصوص در حوزهٔ اشتغال و همکاریهای منطقهای– هم بشود.
محمد جواد جمالی نوبندگانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در خصوص سفر وزیر راه و شهرسازی ایران برای شرکت در کنفرانس حمل و نقل با حضور کشورهای عضو "اکو" به پاکستان و اهمیت ژئوپلیتیکی ایران در حمل و نقل منطقه، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:
ما از نظر جغرافیای سیاسی، یکی از تقریباً کم نظیر ترین کشورهای جهان هستیم. ما با 15 کشور همسایگی آبی و خاکی داریم و به نوعی، شاهراه ارتباطی هم آسیای میانه، خاورمیانه، هم شرق آسیا و اروپا و هم منطقهٔ مهم خلیجفارس هستیم.
به همین خاطر است که میبینیم دشمنان جمهوریاسلامی از دههها قبل، شروع به ایجاد راههای ترانزیت کردند؛ حتی هزینههای بسیار گزافی را به بعضی از کشورها تحمیل کردند. اما این راههای ترانزیت، همه از اطراف ایران میگذشته. حتی بعضاً حملونقل دو مرحلهای به وسیلهٔ کامیون و بعد کشتی در منطقهٔ دریای خزر صورت گرفته. اما واقعاً همه معتقدند که به خاطر وسعت سرزمینی جمهوریاسلامی، ما هم با خاورمیانه در ارتباط هستیم، هم با اوراسیا به راحتی میتوانیم در ارتباط باشیم، با کشورهای حاشیهٔ خزر میتوانیم در ارتباط باشیم و با کشورهای جنوب خلیجفارس در ارتباط هستیم. این موقعیت، موقعیت بسیار بینظیری است.
اما خود ما هم مقداری تأخیر داشتیم. به نظر من واقعاً پروژههای کوچک و کماهمیتتری که در داخل کشور اجرا شده، فرصت ایجاد راههای ترانزیتی را متأسفانه از ما گرفته. نمونههای آن را مثل راهآهن چابهار به زاهدان و از آنجا به سمت اوراسیا میبینیم. اگر این مسیر هر چه سریعتر تکمیل بشود، برای همهٔ کشورها واقعاً منافع زیادی دارد؛ از کشورهای شرق آسیا، جنوبشرق آسیا، هندوستان –بهخصوص– و بسیار مهم هستند که این مسیرها راه بیفتد.
نایب رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در ادامه از اهمیت نقش پاکستان در همکاری های ترانزیتی ایران با منطقه گفت:
همچنین ما از قدیمالایام با پاکستانیها در رابطه با راه و راهآهن، همکاریهایی داشتهایم. الان میدانید که زاهدان به نوعی به شبکهٔ سراسری وصل هست و همچنین به پاکستان. ما امیدواریم که این همکاریها –که برخی از آنها در سازمان اکو هم قبلاً دیده شده، ولی متأسفانه خیلی به مرحلهٔ اجرا در نیامده– فعال بشود.
از طرفی، گسترش این روابط ترانزیتی ایران و کشورهای همسایه به نظر من میتواند در دور زدن تحریمها، کاهش مشکلات اقتصادی، کاهش قیمت تمامشدهٔ کالا –هم برای تجار ایرانی و هم برای طرفهایی که به ایران صادرات کالا دارند– بسیار بااهمیت باشد. مضاف بر این، شغلهایی که در کنار این مسیرهای ترانزیتی ایجاد میشود، در ایجاد اشتغال به نظر من بسیار مهم است. از طرفی، این راهها میتواند در همکاریهای امنیتی و حتی مقابله با تروریسم هم تأثیر مهمی داشته باشد.
بنابراین، این مسئلهٔ "راه" که به عنوان زیرساخت توسعه مطرح میشود، میتواند مزایای بسیار زیادی داشته باشد که کشورها بتوانند از آن سود مشترک و بسیار عالی ببرند.
وی همچنین بیان کرد: من امیدوار هستم که مسئولین ایران –بهخصوص– برخی از راههای ترانزیتی مهم را مدنظر قرار دهند و در این زمینه جدیت داشته باشند. همچنین نمایندگان محترم مجلس، مقداری دیدشان را به سطح ملی ببرند و به سمت پروژههای ملی سوق داده شوند.
برای مثال ما متأسفانه سیستم ریلی به عراق –که یکی از کشورهای مهمی است که هم از نظر تجاری و هم سیاحتی و زیارتی با آنها خیلی ارتباط داریم– هنوز تکمیل نشده؛ بحث شلمچه، خرمشهر و بصره. از طرف غرب کشور، من امیدوارم که کرمانشاه هرچه سریعتر به شبکهٔ ریلی عراق متصل بشود؛ البته همین چند وقت پیش دیدیم که اتصال ایران به هرات خوشبختانه اجرایی شد. اگر ما بتوانیم از ظرفیت –بهخصوص– مناطق شمالیمان استفاده کنیم، پروژهٔ رشت-آستارا و از آستارا به بعد را سریعتر به ثمر برسانیم و دست از این پروژههایی که واقعاً اولویت ندارند برداریم، مثل خیلی از فرودگاهها که ساختیم و الان یک یا دو پرواز در هفته بیشتر ندارند و اینها اصلاً اقتصادی نیستند.
اگر مقداری این مشکلات را رفع کنیم، به نظر من پروژهٔ بزرگی که دهها سال است مطرح است، یعنی پروژهٔ اتصال بزرگترین جزیرهٔ خلیجفارس –که همان جزیرهٔ قشم باشد– که شاید چندصد متر نیاز است که ما یک پل از بندر لافت به بندر خمیر در استان هرمزگان بزنیم، بسیار مهم است. این پروژه واقعاً جزیرهٔ قشم را به یک جایگاه اقتصادی بالایی میرساند و کشتیهای با تناژ بالاتر میتوانند به آنجا بیایند.
محمد جواد جمالی نوبندگانی در پایان اظهار داشت: به نظر من، ما باید از این منطقه که از نظر ژئوپولیتیک ممتاز هست نهایت استفاده را بکنیم.
انشاءالله که این باعث رونق اقتصاد و همچنین مزیتهای سیاسی، نظامی و حتی امنیتی –بهخصوص در حوزهٔ اشتغال و همکاریهای منطقهای– هم بشود.