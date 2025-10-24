https://spnfa.ir/20251024/مقاومت-در-برابر-تحریم-و-فشار-نشانه-استقلال-سیاسی-روسیه-26148223.html
مقاومت در برابر تحریم و فشار نشانه استقلال سیاسی روسیه
مقاومت در برابر تحریم و فشار نشانه استقلال سیاسی روسیه
علیه شیر یزدانی، پژوهشگر مسائل بینالملل، در تحلیل سخنان اخیر ولادیمیر پوتین مبنی بر اینکه تحریمهای جدید آمریکا تلاشی برای اعمال فشار بر روسیه است و کشوری که... 24.10.2025, اسپوتنیک ایران
علیه شیر یزدانی، پژوهشگر مسائل بینالملل، در تحلیل سخنان اخیر ولادیمیر پوتین مبنی بر اینکه تحریمهای جدید آمریکا تلاشی برای اعمال فشار بر روسیه است و کشوری که به خودش احترام بگذارد تحت فشار و زور کاری نمیکند به اسپوتنیک گفت: این موضع نهتنها بیانگر انتقاد روسیه از سیاستهای خصمانه غرب است، بلکه نوعی بازتعریف از مفهوم "اقتدار ملی" در برابر فشار خارجی محسوب میشود.
یزدانی تأکید میکند که واشنگتن با استفاده از ابزار تحریم در تلاش است تا رفتار ژئوپلیتیکی روسیه را مهار کند، اما در واقعیت، این سیاست بیش از آنکه منجر به تغییر رفتار شود، موجب تقویت همبستگی داخلی و نزدیکی مسکو به شرکای آسیاییاش شده است.
به گفته یزدانی، منطق پشت این تحریمها بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی و روانی است و هدف آمریکا القای انزوا به روسیه و بیاعتبارسازی تصمیمات مستقل کرملین در عرصه بینالمللی است. اما روسیه نشان داده که هر بار با فشار خارجی، مسیر خودکفایی و ائتلافهای جدید را با قدرت بیشتری پی میگیرد.
یزدانی معتقد است که پیام پوتین در واقع یادآوری به جهان است که روسیه، برخلاف برخی کشورها، شأن و تصمیم خود را در گرو رضایت قدرتهای غربی نمیگذارد و این دقیقاً همان مرزی است که میان استقلال واقعی و تبعیت سیاسی تمایز ایجاد میکند.