رسانه: رقابت آلمان برای معافیت از تحریم‌های آمریکا برای شرکت "روس‌نفت"
رسانه: رقابت آلمان برای معافیت از تحریم‌های آمریکا برای شرکت "روس‌نفت"
به گزارش رسانه‌های غربی، برلین از واشنگتن درخواست معافیت از تحریم‌ها برای شرکت تابعه "روس‌نفت" در آلمان را کرده است. 24.10.2025
آلمان
آمریکا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/19/24845011_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ab1d8e006a2a1ea6e40f2dfc9b1fbb80.jpg
به گزارش رسانه‌های غربی، برلین از واشنگتن درخواست معافیت از تحریم‌ها برای شرکت تابعه "روس‌نفت" در آلمان را کرده است.این واحد برای تأمین بنزین و فرودگاه‌های سراسر آلمان، از جمله پالایشگاه‌های کلیدی، بسیار مهم است.به گفته سخنگوی وزارت آلمان، تحریم‌های آمریکا نباید شامل کسب و کار "روس‌نفت" در آلمان شود زیرا این شرکت از شرکت مادر روسی خود جدا شده است.
به گزارش رسانه‌های غربی، برلین از واشنگتن درخواست معافیت از تحریم‌ها برای شرکت تابعه "روس‌نفت" در آلمان را کرده است.
این واحد برای تأمین بنزین و فرودگاه‌های سراسر آلمان، از جمله پالایشگاه‌های کلیدی، بسیار مهم است.
به گفته سخنگوی وزارت آلمان، تحریم‌های آمریکا نباید شامل کسب و کار "روس‌نفت" در آلمان شود زیرا این شرکت از شرکت مادر روسی خود جدا شده است.
