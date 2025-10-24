https://spnfa.ir/20251024/رسانه-رقابت-آلمان-برای-معافیت-از-تحریمهای-آمریکا-برای-شرکت-روسنفت-26134398.html

رسانه: رقابت آلمان برای معافیت از تحریم‌های آمریکا برای شرکت "روس‌نفت"

به گزارش رسانه‌های غربی، برلین از واشنگتن درخواست معافیت از تحریم‌ها برای شرکت تابعه "روس‌نفت" در آلمان را کرده است. 24.10.2025, اسپوتنیک ایران

به گزارش رسانه‌های غربی، برلین از واشنگتن درخواست معافیت از تحریم‌ها برای شرکت تابعه "روس‌نفت" در آلمان را کرده است.این واحد برای تأمین بنزین و فرودگاه‌های سراسر آلمان، از جمله پالایشگاه‌های کلیدی، بسیار مهم است.به گفته سخنگوی وزارت آلمان، تحریم‌های آمریکا نباید شامل کسب و کار "روس‌نفت" در آلمان شود زیرا این شرکت از شرکت مادر روسی خود جدا شده است.

