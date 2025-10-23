https://spnfa.ir/20251023/انگلیس-مهندس-آشوب-در-بوداپست-جبهه-آنگلوساکسونی-در-هراس-از-صلح-مسکوواشنگتن--26119288.html
انگلیس مهندس آشوب در بوداپست/ جبهه آنگلوساکسونی در هراس از صلح مسکو–واشنگتن
اسپوتنیک ایران
پس از نشست آلاسکا نیز دیدیم که سران انگلیس، با همکاری متحدان خود، سراسیمه راهی آمریکا شدند تا با دونالد ترامپ گفتوگو کرده و در روند تفاهمات حاصلشده در آلاسکا...
2025-10-23T15:10+0330
2025-10-23T15:10+0330
2025-10-23T15:10+0330
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/01/24095413_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b01889137b696d6b999439cba46c925e.jpg
به گزارش اسپوتنیک، روحالله مدبر، کارشناس مسائل بینالملل، در گفتوگو با اسپوتنیک تأکید کرد: آنچه کاملاً مشخص است، این است که پشت پرده فضاسازیهای همزمان و هماهنگ رسانهای و سیاسی برای اخلال در نشست بوداپست، جبهه آنگلوساکسونی افراطی و فاشیستی به رهبری بریتانیاست. این جریان همواره نشان داده بهشدت با حل بحران اوکراین و دستیابی به صلح پایدار مخالف است. وی افزود، پس از نشست آلاسکا نیز دیدیم که سران انگلیس، با همکاری متحدان خود، سراسیمه راهی آمریکا شدند تا با دونالد ترامپ گفتوگو کرده و در روند تفاهمات حاصلشده در آلاسکا کارشکنی کنند. مدبر با اشاره به تحولات اخیر گفت، اکنون نیز همان بازیگران، تنها یک هفته پس از گفتوگوی تلفنی طولانی، مفید و مهم میان ترامپ و ولادیمیر پوتین، در تلاشاند تا نشست بوداپست را تحتالشعاع قرار دهند. این در حالی است که دیدار اخیر زلنسکی با ترامپ بهطور گسترده شکستخورده ارزیابی شد و بهدنبال آن، آمریکا اعلام کرد که موشکهای تامهاوک را در اختیار رژیم کییف قرار نخواهد داد. این موضع بهروشنی نشان میدهد که واشنگتن دیگر به پیروزی اوکراین باور ندارد و ضرورت پذیرش نقشهای جدید برای پایان درگیریها را مورد تأکید قرار داده است. به گفته او، واکنش شتابزده لندن و تهدیدهای گستاخانه اخیر لهستان نیز مؤید آن است که جبهه افراطی ناتو دچار نگرانی عمیقی شده است. مدبر در پایان خاطرنشان کرد، جبهه فاشیستی آنگلوساکسون بهخوبی میداند که در صورت برقراری ارتباط مستقیم و مؤثر میان کرملین و کاخ سفید، مسیر تحولات بهسمت تنشزدایی پیش خواهد رفت. به همین دلیل، آنها در تلاش برای ایجاد اختلال در این روند هستند. اما واقعیت این است که همانطور که ترامپ نیز اذعان کرده، رژیم کییف و ناتو توان پیروزی بر روسیه را ندارند. اگر آمریکا بار دیگر در برابر فضاسازیهای این جبهه عقبنشینی کند، قطعاً به زیان منافع خود عمل خواهد کرد. بهترین مسیر برای واشنگتن، حرکت بهسمت تعامل، همکاری و نزدیکی با روسیه است که هم به نفع منافع آمریکا و هم به سود صلح جهانی خواهد
روح الله مدبر
روح الله مدبر
روح الله مدبر
روح الله مدبر
دکتری روابط بین الملل
به گزارش اسپوتنیک، روحالله مدبر، کارشناس مسائل بینالملل، در گفتوگو با اسپوتنیک تأکید کرد: آنچه کاملاً مشخص است، این است که پشت پرده فضاسازیهای همزمان و هماهنگ رسانهای و سیاسی برای اخلال در نشست بوداپست، جبهه آنگلوساکسونی افراطی و فاشیستی به رهبری بریتانیاست. این جریان همواره نشان داده بهشدت با حل بحران اوکراین و دستیابی به صلح پایدار مخالف است. وی افزود، پس از نشست آلاسکا نیز دیدیم که سران انگلیس، با همکاری متحدان خود، سراسیمه راهی آمریکا شدند تا با دونالد ترامپ گفتوگو کرده و در روند تفاهمات حاصلشده در آلاسکا کارشکنی کنند. مدبر با اشاره به تحولات اخیر گفت، اکنون نیز همان بازیگران، تنها یک هفته پس از گفتوگوی تلفنی طولانی، مفید و مهم میان ترامپ و ولادیمیر پوتین، در تلاشاند تا نشست بوداپست را تحتالشعاع قرار دهند.
این در حالی است که دیدار اخیر زلنسکی با ترامپ بهطور گسترده شکستخورده ارزیابی شد و بهدنبال آن، آمریکا اعلام کرد که موشکهای تامهاوک را در اختیار رژیم کییف قرار نخواهد داد. این موضع بهروشنی نشان میدهد که واشنگتن دیگر به پیروزی اوکراین باور ندارد و ضرورت پذیرش نقشهای جدید برای پایان درگیریها را مورد تأکید قرار داده است. به گفته او، واکنش شتابزده لندن و تهدیدهای گستاخانه اخیر لهستان نیز مؤید آن است که جبهه افراطی ناتو دچار نگرانی عمیقی شده است. مدبر در پایان خاطرنشان کرد، جبهه فاشیستی آنگلوساکسون بهخوبی میداند که در صورت برقراری ارتباط مستقیم و مؤثر میان کرملین و کاخ سفید، مسیر تحولات بهسمت تنشزدایی پیش خواهد رفت. به همین دلیل، آنها در تلاش برای ایجاد اختلال در این روند هستند. اما واقعیت این است که همانطور که ترامپ نیز اذعان کرده، رژیم کییف و ناتو توان پیروزی بر روسیه را ندارند. اگر آمریکا بار دیگر در برابر فضاسازیهای این جبهه عقبنشینی کند، قطعاً به زیان منافع خود عمل خواهد کرد. بهترین مسیر برای واشنگتن، حرکت بهسمت تعامل، همکاری و نزدیکی با روسیه است که هم به نفع منافع آمریکا و هم به سود صلح جهانی خواهد