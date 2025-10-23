https://spnfa.ir/20251023/آیا-نئونازی-ها-به-هدف-خود-رسیدند-26120813.html

آیا نئونازی ها به هدف خود رسیدند؟

آیا نئونازی ها به هدف خود رسیدند؟

اسپوتنیک ایران

هفته گذشته هم برخی رسانه های آمریکایی در باره آن صحبت کردند که ترامپ به اوکراینی ها گفته اگر صلح می خواهند باید دونسک را فراموش کنند و وضع موجود را بپذیرند. 23.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-23T15:34+0330

2025-10-23T15:34+0330

2025-10-23T16:22+0330

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/14/26066722_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7ff939a28cfc37fb512ca20a4e72b04d.jpg

در حالی که جهان انتظار ملاقات پوتین و ترامپ در بوداپست را می کشید و همه منتظر بودند شاید این ملاقات زمینه ایجاد یک صلح پایدار در اوکراین را فراهم سازد روسیه رسما اعلان کرد که این ملاقات لغو شده.البته قبل تر هم آمریکایی ها اظهاراتی در این باره بیان کرده بودند.بحث تامین عبور هواپیمای رئیس جمهوری روسیه از آسمان برخی کشورهای عضو ناتو یکی از مسایلی بود که طی روزهای اخیر خیلی برجسته شده بود و علیرغم اینکه آمریکایی ها به نوعی تضمین کرده بودند عبور آن را تامین کنند اما ظاهرا برخی مخالفین صلح در اوکراین لابی هایی را با کشورهای این مسیر انجام داده بودند تا چنین تضمین هایی را به روسیه ندهند.ولی نمی توان باور داشت که ماجرا به این سادگی ها است و فقط بابت نبود اجازه عبور هواپیمای رئیس جمهوری روسیه این ملاقات لغو شده.روسای جمهوری دو کشور می توانستند تصمیم بگیرند جای دیگری ملاقات کنند، جایی که با این مشکلات مواجه نشود، مثلا یک کشور عربی مثل امارات و یا عمان و یا قطر و یا مصر و یا عربستان و یا ترکیه ویا...آنهایی که با مسایل بین المللی آشنایی دارند به خوبی می دانند پیش از ملاقات میان روسای جمهوری معمولا کارشناسان طرفین می نشینند و مسایل مختلفی را بررسی می کنند و کار را به جایی می رسانند که تقریبا تمام شده است و بعد روسای جمهوری و یا حتی مقامات دیگر مثل وزیر خارجه و... می نشینند و کار را تمام می کنند و آنچه در ملاقات رهبران کشورها مطرح می شود عملا نتیجه بحث هایی است که قبل تر میان کارشناسان طرفین انجام شده و شاید در ملاقات فیما بین رهبران کشورها فقط ریزه کاری هایی اضافه شود و یا اینکه درباره برخی مسایل که نیاز به تصمیم کلان دارد تصمیم گیری شود.وقتی ملاقات لغو می شود به این معنا می باشد که یکی از طرفین موفق نشده شرایط مد نظر را فراهم کند و تصمیم بر آن شده که فعلا ملاقات لغو شود و یا به تعویق بیافتد تا شرایط مد نظر فراهم گردد.شرایط مد نظر هم که کاملا واضح است، روسیه خواهان حل و فصل دیپلماتیک ماجرا و صلح و آتش بس پایدار می باشد، شرایط روسیه هم که از قبل اعلام شده بود.هفته گذشته هم برخی رسانه های آمریکایی در باره آن صحبت کردند که ترامپ به اوکراینی ها گفته اگر صلح می خواهند باید دونسک را فراموش کنند و وضع موجود را بپذیرند.البته آمریکایی ها رسما اعلام نکرده اند که ترامپ از زلنسکی چه خواسته ولی قطعا ترامپ خواسته هایی داشته تا بتواند برگه هایی برای مذاکره با پوتین در اختیار داشته باشد وگرنه که دست خالی نمی تواند برود مذاکره انجام دهد.به نظر می آید برخی رهبران جنگ طلب کشورهای اروپایی که به دنبال شعله ور نگه داشتن جنگ می باشند اوکراینی ها را مجاب کرده اند که با خواسته های ترامپ برای داشتن کارتهایی در گفتگو با پوتین تن ندهد و وقتی که آمریکایی ها دیده اند کارتهایی که از اوکراین خواسته اند را در اختیار ندارند خواستار آن شده اند که فعلا ملاقات دو رهبر به تعویق بیفتد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

سیاسی