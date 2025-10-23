https://spnfa.ir/20251023/آتشسوزی-های-رومانی-و-مجارستان-حادثه-است-یا-پیام-سیاسی--26118476.html

آتشسوزی های رومانی و مجارستان حادثه است یا پیام سیاسی؟

به گزارش‌ اسپوتنیک- سميه ماندگار پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره حوادث آتش سوزی در رومانی و مجارستان به اسپوتنیک گفت: روزهای اخیر دو حادثه تقریباً هم‌زمان در پالایشگاه‌های نفتی رومانی و مجارستان، افکار عمومی اروپا را به خود جلب کرده است. ابتدا انفجاری در پالایشگاه "پتروتل لوک‌اویل" در شهر پلویشت رومانی رخ داد و ساعاتی بعد، آتش‌سوزی گسترده‌ای در پالایشگاه بزرگ "مول" در مجارستان به وقوع پیوست. هر دو مجموعه ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نفت روسیه دارند. در واقع یکی تحت مالکیت شرکت روسی لوک‌اویل است و دیگری بخش قابل توجهی از نفت خود را از طریق خط لوله "دوستی" از روسیه دریافت می‌کند. هرچند مقامات رسمی تاکنون هیچ نشانه‌ای از خرابکاری اعلام نکرده‌اند، اما هم‌زمانی این دو حادثه در دو کشور کلیدی اروپای مرکزی، تردیدهایی جدی درباره ماهیت واقعی ماجرا برانگیخته است. ماندگار در ادامه تصریح کرد، برخی تحلیلگران این رویدادها را در چارچوب جنگ انرژی پنهان علیه روسیه تفسیر می‌کنند. یعنی از دیدگاه آنان، در شرایطی که غرب هنوز از نتایج محدود تحریم‌های نفتی علیه روسیه رضایت ندارد، هرگونه اخلال در مسیر صادرات یا پالایش نفت روسی می‌تواند ابزار فشاری جدید بر مسکو باشد. وی افزود، از سویی مجارستان یکی از معدود کشورهای اتحادیه اروپاست که همچنان به واردات نفت روسیه ادامه می‌دهد و بارها به دلیل مواضع مستقلش هدف حملات سیاسی و رسانه‌ای غرب قرار گرفته است. بنابراین، هم‌زمانی انفجار در رومانی با آتش‌سوزی در مجارستان دو نقطه کلیدی در شبکه پالایش نفت روسی در اروپا برای بسیاری بیش از یک تصادف ساده به نظر می‌رسد. مادگار تصریح کرد، واقعیت این است که با در نظر گرفتن سابقه‌ی حملات و خرابکاری‌های مشکوک در زیرساخت‌های انرژی، از جمله انفجار در خطوط لوله نورد استریم و حملات مکرر به تأسیسات مرتبط با صادرات روسیه، نمی‌توان احتمال دست داشتن نیروهای ثالث را در این حوادث نادیده گرفت. ماندگار در پايان تصريح کرد، اگر چنین اقداماتی را خرابکاری در نظر بگيريم، به نظر می‌رسد هدف بی‌اعتمادسازی نسبت به امنیت عرضه‌ی نفت روسیه، تضعیف موقعیت اقتصادی مسکو و فشار بر کشورهایی که هنوز با واقع‌گرایی به همکاری انرژی با روسیه ادامه می‌دهند، باشد. از سویی، در غیاب هرگونه مدرک مستند درباره دخالت روسیه، روایت خرابکاری علیه منافع روسیه منطقی‌تر از هر توضیح دیگر به نظر می‌رسد. این دو حادثه، چه تصادفی باشند و چه طراحی‌شده، بازتابی از نبرد خاموشی هستند که مدت‌هاست در میدان انرژی اروپا جریان دارد نبردی که مسکو همچنان یکی از اهداف اصلی آن است.

