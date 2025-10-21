https://spnfa.ir/20251021/رسانهها-دیدار-مورد-انتظار-بین-لاوروف-و-روبیو-فعلا-به-تعویق-افتاد-26069693.html

رسانه‌ها: دیدار مورد انتظار بین لاوروف و روبیو فعلاً به تعویق افتاد

یک کانال تلویزیونی آمریکایی به نقل از سخنگوی کاخ سفید گزارش داد که دیدار مورد انتظار بین سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه... 21.10.2025, اسپوتنیک ایران

یک کانال تلویزیونی آمریکایی به نقل از سخنگوی کاخ سفید گزارش داد که دیدار مورد انتظار بین سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در این هفته فعلاً به تعویق افتاده است.پیش از این، رسانه‌های غربی به نقل از منابع ناشناس گزارش داده بودند که این دیدار ممکن است در 23 اکتبر برگزار شود.همچنین گزارش شده است که روبیو ممکن است این هفته دوباره با لاوروف تماس بگیرد تا در مورد دیدار احتمالی بین پوتین و ترامپ صحبت کند.

