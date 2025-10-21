https://spnfa.ir/20251021/رسانهها-دیدار-مورد-انتظار-بین-لاوروف-و-روبیو-فعلا-به-تعویق-افتاد-26069693.html
رسانهها: دیدار مورد انتظار بین لاوروف و روبیو فعلاً به تعویق افتاد
رسانهها: دیدار مورد انتظار بین لاوروف و روبیو فعلاً به تعویق افتاد
اسپوتنیک ایران
یک کانال تلویزیونی آمریکایی به نقل از سخنگوی کاخ سفید گزارش داد که دیدار مورد انتظار بین سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه... 21.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-21T08:42+0330
2025-10-21T08:42+0330
2025-10-21T08:42+0330
آمریکا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/07/0a/23553433_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_317212327f21831567758552773c0f64.jpg
یک کانال تلویزیونی آمریکایی به نقل از سخنگوی کاخ سفید گزارش داد که دیدار مورد انتظار بین سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در این هفته فعلاً به تعویق افتاده است.پیش از این، رسانههای غربی به نقل از منابع ناشناس گزارش داده بودند که این دیدار ممکن است در 23 اکتبر برگزار شود.همچنین گزارش شده است که روبیو ممکن است این هفته دوباره با لاوروف تماس بگیرد تا در مورد دیدار احتمالی بین پوتین و ترامپ صحبت کند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/07/0a/23553433_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_68110f7fae057b463027dd99080f6205.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
آمریکا
رسانهها: دیدار مورد انتظار بین لاوروف و روبیو فعلاً به تعویق افتاد
یک کانال تلویزیونی آمریکایی به نقل از سخنگوی کاخ سفید گزارش داد که دیدار مورد انتظار بین سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در این هفته فعلاً به تعویق افتاده است.
پیش از این، رسانههای غربی به نقل از منابع ناشناس گزارش داده بودند که این دیدار ممکن است در 23 اکتبر برگزار شود.
همچنین گزارش شده است که روبیو ممکن است این هفته دوباره با لاوروف تماس بگیرد تا در مورد دیدار احتمالی بین پوتین و ترامپ صحبت کند.