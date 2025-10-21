ایران
رسانه‌ها: دیدار مورد انتظار بین لاوروف و روبیو فعلاً به تعویق افتاد
رسانه‌ها: دیدار مورد انتظار بین لاوروف و روبیو فعلاً به تعویق افتاد
یک کانال تلویزیونی آمریکایی به نقل از سخنگوی کاخ سفید گزارش داد که دیدار مورد انتظار بین سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه... 21.10.2025
2025-10-21T08:42+0330
2025-10-21T08:42+0330
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/07/0a/23553433_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_317212327f21831567758552773c0f64.jpg
یک کانال تلویزیونی آمریکایی به نقل از سخنگوی کاخ سفید گزارش داد که دیدار مورد انتظار بین سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در این هفته فعلاً به تعویق افتاده است.پیش از این، رسانه‌های غربی به نقل از منابع ناشناس گزارش داده بودند که این دیدار ممکن است در 23 اکتبر برگزار شود.همچنین گزارش شده است که روبیو ممکن است این هفته دوباره با لاوروف تماس بگیرد تا در مورد دیدار احتمالی بین پوتین و ترامپ صحبت کند.
خبرها
fa_FA
08:42 21.10.2025
© AP Photo / Pool/Evelyn Hockstein
یک کانال تلویزیونی آمریکایی به نقل از سخنگوی کاخ سفید گزارش داد که دیدار مورد انتظار بین سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در این هفته فعلاً به تعویق افتاده است.
پیش از این، رسانه‌های غربی به نقل از منابع ناشناس گزارش داده بودند که این دیدار ممکن است در 23 اکتبر برگزار شود.
همچنین گزارش شده است که روبیو ممکن است این هفته دوباره با لاوروف تماس بگیرد تا در مورد دیدار احتمالی بین پوتین و ترامپ صحبت کند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
