رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، جزئیاتی از زمینهسازیهای ناتو برای جنگ با روسیه را فاش کرد
21.10.2025
سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه در نشست شورای روسای آژانسهای امنیتی و سرویسهای ویژه کشورهای عضو جامعه کشورهای مشترکالمنافع که در سمرقند برگزار شد، اظهار داشت: ناتو قصد دارد به سرعت منابع لازم برای جنگ با روسیه را آماده کند.ما مطمئناً شاهد آماده شدن متحدان اروپایی خود در ناتو برای جنگ با کشورمان هستیم. وظیفه ما این است که به سرعت تمام منابع لازم را در اختیار نیروی واکنش متحد ناتو که برای این منظور تعیین شده است، قرار دهیم. روند افزایش قابل توجه خروجی مجتمع نظامی-صنعتی اروپا آغاز شده است. تمرینهای بسیج و تبلیغات برای القای مردم در مورد تجاوز اجتنابناپذیر از سوی مسکو به طور منظم انجام میشود.
