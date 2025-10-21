ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20251021/رئیس-سرویس-اطلاعات-خارجی-روسیه-جزئیاتی-از-زمینهسازیهای-ناتو-برای-جنگ-با-روسیه-را-فاش-کرد-26069383.html
رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، جزئیاتی از زمینه‌سازی‌های ناتو برای جنگ با روسیه را فاش کرد
رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، جزئیاتی از زمینه‌سازی‌های ناتو برای جنگ با روسیه را فاش کرد
اسپوتنیک ایران
سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه در نشست شورای روسای آژانس‌های امنیتی و سرویس‌های ویژه کشورهای عضو جامعه کشورهای مشترک‌المنافع که در سمرقند... 21.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-21T08:36+0330
2025-10-21T08:36+0330
روسیه
ناتو
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/17/25552332_0:3:774:438_1920x0_80_0_0_31ee95174295352e915c751ec28aeccb.jpg
سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه در نشست شورای روسای آژانس‌های امنیتی و سرویس‌های ویژه کشورهای عضو جامعه کشورهای مشترک‌المنافع که در سمرقند برگزار شد، اظهار داشت: ناتو قصد دارد به سرعت منابع لازم برای جنگ با روسیه را آماده کند.ما مطمئناً شاهد آماده شدن متحدان اروپایی خود در ناتو برای جنگ با کشورمان هستیم. وظیفه ما این است که به سرعت تمام منابع لازم را در اختیار نیروی واکنش متحد ناتو که برای این منظور تعیین شده است، قرار دهیم. روند افزایش قابل توجه خروجی مجتمع نظامی-صنعتی اروپا آغاز شده است. تمرین‌های بسیج و تبلیغات برای القای مردم در مورد تجاوز اجتناب‌ناپذیر از سوی مسکو به طور منظم انجام می‌شود.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/17/25552332_94:0:681:440_1920x0_80_0_0_6666fbc2fd11bbeadb25bdd027fb54f7.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسیه, ناتو
روسیه, ناتو

رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، جزئیاتی از زمینه‌سازی‌های ناتو برای جنگ با روسیه را فاش کرد

08:36 21.10.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، جزئیاتی از زمینه‌سازی‌های ناتو برای جنگ با روسیه را فاش کرد
رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، جزئیاتی از زمینه‌سازی‌های ناتو برای جنگ با روسیه را فاش کرد - اسپوتنیک ایران , 1920, 21.10.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه در نشست شورای روسای آژانس‌های امنیتی و سرویس‌های ویژه کشورهای عضو جامعه کشورهای مشترک‌المنافع که در سمرقند برگزار شد، اظهار داشت: ناتو قصد دارد به سرعت منابع لازم برای جنگ با روسیه را آماده کند.
ما مطمئناً شاهد آماده شدن متحدان اروپایی خود در ناتو برای جنگ با کشورمان هستیم. وظیفه ما این است که به سرعت تمام منابع لازم را در اختیار نیروی واکنش متحد ناتو که برای این منظور تعیین شده است، قرار دهیم. روند افزایش قابل توجه خروجی مجتمع نظامی-صنعتی اروپا آغاز شده است. تمرین‌های بسیج و تبلیغات برای القای مردم در مورد تجاوز اجتناب‌ناپذیر از سوی مسکو به طور منظم انجام می‌شود.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала