حماس اعلام کرد که فلسطینی‌ها قادر به تأمین امنیت خود هستند
حماس اعلام کرد که فلسطینی‌ها قادر به تأمین امنیت خود هستند
موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی حماس و رئیس اداره روابط بین‌الملل این جنبش، در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک اظهار داشت که فلسطینی‌ها قادر به تأمین امنیت در سرزمین‌های... 21.10.2025
تنش بین اسرائیل و فلسطین
موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی حماس و رئیس اداره روابط بین‌الملل این جنبش، در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک اظهار داشت که فلسطینی‌ها قادر به تأمین امنیت در سرزمین‌های خود هستند؛ نیروهای خارجی برای محافظت از مردم فلسطین در برابر اسرائیل مورد نیاز هستند.مزروق افزود: "علت اصلی بی‌ثباتی در نوار غزه ارتش اسرائیل است و خروج کامل آن از نوار غزه گامی اساسی در جهت تثبیت وضعیت در نوار غزه و حفظ امنیت در آنجا خواهد بود".توافق آتش‌بس بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس از 10 اکتبر لازم‌الاجرا شد. به عنوان بخشی از این توافق با اسرائیل، جنبش فلسطینی حماس 20 گروگان را که از 7 اکتبر 2023 در غزه اسیر بودند، آزاد کرد. این بدان معناست که همه گروگان‌های باقی‌مانده آزاد شده‌اند.
08:47 21.10.2025
موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی حماس و رئیس اداره روابط بین‌الملل این جنبش، در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک اظهار داشت که فلسطینی‌ها قادر به تأمین امنیت در سرزمین‌های خود هستند؛ نیروهای خارجی برای محافظت از مردم فلسطین در برابر اسرائیل مورد نیاز هستند.
مزروق افزود: "علت اصلی بی‌ثباتی در نوار غزه ارتش اسرائیل است و خروج کامل آن از نوار غزه گامی اساسی در جهت تثبیت وضعیت در نوار غزه و حفظ امنیت در آنجا خواهد بود".
توافق آتش‌بس بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس از 10 اکتبر لازم‌الاجرا شد. به عنوان بخشی از این توافق با اسرائیل، جنبش فلسطینی حماس 20 گروگان را که از 7 اکتبر 2023 در غزه اسیر بودند، آزاد کرد. این بدان معناست که همه گروگان‌های باقی‌مانده آزاد شده‌اند.
