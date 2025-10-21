https://spnfa.ir/20251021/حماس-اعلام-کرد-که-فلسطینیها-قادر-به-تمین-امنیت-خود-هستند-26069797.html

حماس اعلام کرد که فلسطینی‌ها قادر به تأمین امنیت خود هستند

حماس اعلام کرد که فلسطینی‌ها قادر به تأمین امنیت خود هستند

اسپوتنیک ایران

موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی حماس و رئیس اداره روابط بین‌الملل این جنبش، در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک اظهار داشت که فلسطینی‌ها قادر به تأمین امنیت در سرزمین‌های... 21.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-21T08:47+0330

2025-10-21T08:47+0330

2025-10-21T08:47+0330

تنش بین اسرائیل و فلسطین

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/13/26046214_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_6f48fa96311719ab97796180d2dd0025.jpg

موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی حماس و رئیس اداره روابط بین‌الملل این جنبش، در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک اظهار داشت که فلسطینی‌ها قادر به تأمین امنیت در سرزمین‌های خود هستند؛ نیروهای خارجی برای محافظت از مردم فلسطین در برابر اسرائیل مورد نیاز هستند.مزروق افزود: "علت اصلی بی‌ثباتی در نوار غزه ارتش اسرائیل است و خروج کامل آن از نوار غزه گامی اساسی در جهت تثبیت وضعیت در نوار غزه و حفظ امنیت در آنجا خواهد بود".توافق آتش‌بس بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس از 10 اکتبر لازم‌الاجرا شد. به عنوان بخشی از این توافق با اسرائیل، جنبش فلسطینی حماس 20 گروگان را که از 7 اکتبر 2023 در غزه اسیر بودند، آزاد کرد. این بدان معناست که همه گروگان‌های باقی‌مانده آزاد شده‌اند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

تنش بین اسرائیل و فلسطین