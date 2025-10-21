https://spnfa.ir/20251021/حماس-اعلام-کرد-که-فلسطینیها-قادر-به-تمین-امنیت-خود-هستند-26069797.html
حماس اعلام کرد که فلسطینیها قادر به تأمین امنیت خود هستند
حماس اعلام کرد که فلسطینیها قادر به تأمین امنیت خود هستند
اسپوتنیک ایران
موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی حماس و رئیس اداره روابط بینالملل این جنبش، در مصاحبهای با اسپوتنیک اظهار داشت که فلسطینیها قادر به تأمین امنیت در سرزمینهای... 21.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-21T08:47+0330
2025-10-21T08:47+0330
2025-10-21T08:47+0330
تنش بین اسرائیل و فلسطین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/13/26046214_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_6f48fa96311719ab97796180d2dd0025.jpg
موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی حماس و رئیس اداره روابط بینالملل این جنبش، در مصاحبهای با اسپوتنیک اظهار داشت که فلسطینیها قادر به تأمین امنیت در سرزمینهای خود هستند؛ نیروهای خارجی برای محافظت از مردم فلسطین در برابر اسرائیل مورد نیاز هستند.مزروق افزود: "علت اصلی بیثباتی در نوار غزه ارتش اسرائیل است و خروج کامل آن از نوار غزه گامی اساسی در جهت تثبیت وضعیت در نوار غزه و حفظ امنیت در آنجا خواهد بود".توافق آتشبس بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس از 10 اکتبر لازمالاجرا شد. به عنوان بخشی از این توافق با اسرائیل، جنبش فلسطینی حماس 20 گروگان را که از 7 اکتبر 2023 در غزه اسیر بودند، آزاد کرد. این بدان معناست که همه گروگانهای باقیمانده آزاد شدهاند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/13/26046214_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_54212b9633dd5b3ab6a83fdca426c7d9.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تنش بین اسرائیل و فلسطین
حماس اعلام کرد که فلسطینیها قادر به تأمین امنیت خود هستند
موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی حماس و رئیس اداره روابط بینالملل این جنبش، در مصاحبهای با اسپوتنیک اظهار داشت که فلسطینیها قادر به تأمین امنیت در سرزمینهای خود هستند؛ نیروهای خارجی برای محافظت از مردم فلسطین در برابر اسرائیل مورد نیاز هستند.
مزروق افزود: "علت اصلی بیثباتی در نوار غزه ارتش اسرائیل است و خروج کامل آن از نوار غزه گامی اساسی در جهت تثبیت وضعیت در نوار غزه و حفظ امنیت در آنجا خواهد بود".
توافق آتشبس بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس از 10 اکتبر لازمالاجرا شد. به عنوان بخشی از این توافق با اسرائیل، جنبش فلسطینی حماس 20 گروگان را که از 7 اکتبر 2023 در غزه اسیر بودند، آزاد کرد. این بدان معناست که همه گروگانهای باقیمانده آزاد شدهاند.