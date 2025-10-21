https://spnfa.ir/20251021/تعاملات-ایران-و-روسیه-میتواند-سرآغاز-اتفاقات-مبارک-و-مثبتی-در-دنیا-باشد-26085530.html
"تعاملات ایران و روسیه میتواند سرآغاز اتفاقات مبارک و مثبتی در دنیا باشد"
"تعاملات ایران و روسیه میتواند سرآغاز اتفاقات مبارک و مثبتی در دنیا باشد"
اسپوتنیک ایران
حسن فرطوسی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران این مطلب را اعلام کرد. 21.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-21T19:26+0330
2025-10-21T19:26+0330
2025-10-21T19:26+0330
گزارش و تحلیل
ایران
روسیه
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/15/26085374_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_947d4b0f331bc001b7a7f1a389dba6d3.jpg
وی در خصوص اقدامات این کمیسیون در عرصه ثبت های جهانی به شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: تعاملات اخیر علمی و فرهنگی ما با روسیه بسیار افزایش یافته است. ما یک روسیه سیاسی داریم، یک روسیه ادبیات، هنر روسیه، علم و فرهنگ داریم که من شخصاً بسیار به این بخش نگاه میکنم و فکر میکنم تعاملات ایران و روسیه میتواند سرآغاز اتفاقات مبارک و مثبتی برای کشورمان، منطقه و دنیا باشد. من برای یک نشست در زمینه دیپلماسی علمی و فرهنگی در ماه دسامبر به روسیه دعوت شدهام که انشاالله خواهم رفت.وی افزود:یک ثبت جهانی برای میراث ناملموس داریم، نظیر جشن سده یا آیین مهرگان، ما یک سری برنامههای مشترک داریم و از نظر میراث ناملموس، وقتی بینفرهنگی و بینکشوری از نظر جغرافیایی مطرح بشود، وضعیت بهتری دارد.ما الان بحث "آیین ساخت موسیقی" جنوب کشورمان را داریم که به صورت مشترک با عراق پیش میبریم. سنت "لالاییخوانی" را مشترک با ترکمنستان داریم. سنت حنا، آیینی مثل قهوه و همینطور نخل خرما را داریم با امارات پیش میبریم. اینها کارهای مهمی هستند که عزیزان همکاران ما در حال انجام آن هستند. فقط اینها نیست؛ به طور مثال، "منشور حقوق بشر کوروش" دستاورد بسیار ارزشمندی خواهد بود؛ ثبت "روز جهانی زبان فارسی" در تقویم نیز بسار مهم است.از سوی دیگر ما یک ثبت میراث ملموس داریم که "قلعه الموت" را عرض کردم، همینطور "درههای تاریخی" را داریم.اکنون همچنین به پروندههایی میپیوندیم که قبلاً هم حتی ثبت شدهاند تا نقش مشاور ایفا کنیم.راجع به "حافظه جهانی"، ما با هند "هزار و یک شب" را پیش میبریم و به ثبت کلیله و دمنه عراق و تاجیکستان هم به آن پیوستند. من افتخار داشتم که هفته پیش در این بخش حضور پیدا کنم. اینها مهم هستند؛ یک سیر تاریخی، مثل همان "جاده تاریخی ابریشم" که ایران عزیز ما در آن نقش محوری همیشه را بازی کرده، از نظر جغرافیایی و تمدنی بسیار اهمیت دارد.حسن فرطوسی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، برای ثبت های بیشتر آثار ایران در یونسکو ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت:امیدواریم بتوانیم، همانطور که "راههای تاریخی خرمآباد" را به همت وزارت میراث و با رایزنی کمیسیون ملی (که وظیفه آن انجام این رایزنی در دفتر نمایندگیمان است) ثبت کردیم، کارهای دیگری نیز داشته باشیم.ما ثبت "ذخیرهگاههای زیستی" را هم در حوزههای طبیعی داریم. ما 13 زیستگاه طبیعی داریم. این "ژئوپارک"هایی که ثبت شدهاند، از "ارس" ما تا خراسان، تا هرمز و قشم، همه برای ما میراث طبیعی و فرهنگی هستند که جایگزین ندارند. اگر خدای نکرده از آنها محافظت نشود، از بین میروند. تمام تلاش ما برای این است که اینها محافظت شوند. الان شما در جریان باشید که از اصفهان، "ذخیرهگاه دالان کوه اصفهان" برای ثبت پیشنهاد شده. ما داریم تلاش میکنیم که انشاالله به عنوان چهاردهمین مورد اعلام شود. اگر میبینید اینجا نام آن نیامده، به خاطر این است که ما وعده کردیم فقط کارهایی را که به نتیجه رسیده است بگوییم، وگرنه همه اینها به صورت جاری در حال انجام است.وی تاکید کرد:ما یک سری ثبتهای "مشاهیر" هم داریم. مثلاً در سال 2024 ما توانستیم "علامه طباطبایی" را به عنوان فیلسوف صلح و همینطور "بایزید بسطامی" را به عنوان عارف صلحگستر ثبت کنیم. این افتخار ماست؛ یعنی این عزیزان، مانند ابن سینا یا مولانا، در تمدن بشری نقش ایفا کردند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/15/26085374_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1c43c9b2193abc2e160a6c357f0c71bc.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران , روسیه
"تعاملات ایران و روسیه میتواند سرآغاز اتفاقات مبارک و مثبتی در دنیا باشد"
حسن فرطوسی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران این مطلب را اعلام کرد.
وی در خصوص اقدامات این کمیسیون در عرصه ثبت های جهانی به شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: تعاملات اخیر علمی و فرهنگی ما با روسیه بسیار افزایش یافته است. ما یک روسیه سیاسی داریم، یک روسیه ادبیات، هنر روسیه، علم و فرهنگ داریم که من شخصاً بسیار به این بخش نگاه میکنم و فکر میکنم تعاملات ایران و روسیه میتواند سرآغاز اتفاقات مبارک و مثبتی برای کشورمان، منطقه و دنیا باشد. من برای یک نشست در زمینه دیپلماسی علمی و فرهنگی در ماه دسامبر به روسیه دعوت شدهام که انشاالله خواهم رفت.
یک ثبت جهانی برای میراث ناملموس داریم، نظیر جشن سده یا آیین مهرگان، ما یک سری برنامههای مشترک داریم و از نظر میراث ناملموس، وقتی بینفرهنگی و بینکشوری از نظر جغرافیایی مطرح بشود، وضعیت بهتری دارد.
ما الان بحث "آیین ساخت موسیقی" جنوب کشورمان را داریم که به صورت مشترک با عراق پیش میبریم. سنت "لالاییخوانی" را مشترک با ترکمنستان داریم. سنت حنا، آیینی مثل قهوه و همینطور نخل خرما را داریم با امارات پیش میبریم. اینها کارهای مهمی هستند که عزیزان همکاران ما در حال انجام آن هستند. فقط اینها نیست؛ به طور مثال، "منشور حقوق بشر کوروش" دستاورد بسیار ارزشمندی خواهد بود؛ ثبت "روز جهانی زبان فارسی" در تقویم نیز بسار مهم است.
از سوی دیگر ما یک ثبت میراث ملموس داریم که "قلعه الموت" را عرض کردم، همینطور "درههای تاریخی" را داریم.
اکنون همچنین به پروندههایی میپیوندیم که قبلاً هم حتی ثبت شدهاند تا نقش مشاور ایفا کنیم.
راجع به "حافظه جهانی"، ما با هند "هزار و یک شب" را پیش میبریم و به ثبت کلیله و دمنه عراق و تاجیکستان هم به آن پیوستند. من افتخار داشتم که هفته پیش در این بخش حضور پیدا کنم. اینها مهم هستند؛ یک سیر تاریخی، مثل همان "جاده تاریخی ابریشم" که ایران عزیز ما در آن نقش محوری همیشه را بازی کرده، از نظر جغرافیایی و تمدنی بسیار اهمیت دارد.
حسن فرطوسی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، برای ثبت های بیشتر آثار ایران در یونسکو ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت:
امیدواریم بتوانیم، همانطور که "راههای تاریخی خرمآباد" را به همت وزارت میراث و با رایزنی کمیسیون ملی (که وظیفه آن انجام این رایزنی در دفتر نمایندگیمان است) ثبت کردیم، کارهای دیگری نیز داشته باشیم.
ما ثبت "ذخیرهگاههای زیستی" را هم در حوزههای طبیعی داریم. ما 13 زیستگاه طبیعی داریم. این "ژئوپارک"هایی که ثبت شدهاند، از "ارس" ما تا خراسان، تا هرمز و قشم، همه برای ما میراث طبیعی و فرهنگی هستند که جایگزین ندارند. اگر خدای نکرده از آنها محافظت نشود، از بین میروند. تمام تلاش ما برای این است که اینها محافظت شوند. الان شما در جریان باشید که از اصفهان، "ذخیرهگاه دالان کوه اصفهان" برای ثبت پیشنهاد شده. ما داریم تلاش میکنیم که انشاالله به عنوان چهاردهمین مورد اعلام شود. اگر میبینید اینجا نام آن نیامده، به خاطر این است که ما وعده کردیم فقط کارهایی را که به نتیجه رسیده است بگوییم، وگرنه همه اینها به صورت جاری در حال انجام است.
ما یک سری ثبتهای "مشاهیر" هم داریم. مثلاً در سال 2024 ما توانستیم "علامه طباطبایی" را به عنوان فیلسوف صلح و همینطور "بایزید بسطامی" را به عنوان عارف صلحگستر ثبت کنیم. این افتخار ماست؛ یعنی این عزیزان، مانند ابن سینا یا مولانا، در تمدن بشری نقش ایفا کردند.