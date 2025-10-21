https://spnfa.ir/20251021/اتحاد-انرژی-تهران-و-سنپترزبورگ-گامی-بهسوی-بازتعریف-نظم-منطقهای-در-بازار-انرژی-26081862.html
اتحاد انرژی تهران و سنپترزبورگ، گامی بهسوی بازتعریف نظم منطقهای در بازار انرژی
اتحاد انرژی تهران و سنپترزبورگ، گامی بهسوی بازتعریف نظم منطقهای در بازار انرژی
این همکاری علاوه بر اینکه یک اقدام اقتصادی بجاست، بلکه یک تصمیم راهبردی با پیامهای سیاسی روشن است. 21.10.2025
سمیه پسندیده، پژوهشگر مسائل بینالملل، در تحلیلی از امضای تفاهمنامه میان بورس انرژی ایران و بورس بینالمللی کالای سنپترزبورگ به اسپوتنیک گفت: در واقع این توافق را میتوان نخستین نشانه از شکلگیری محور جدیدی در تجارت انرژی دانست که بر پایه منافع مشترک کشورهای غیرغربی بنا میشود.به گفته او، ایران و روسیه در تلاشاند ساختارهای مالی و فنی خود را به گونهای همسو کنند که از وابستگی به زیرساختهای غربی در معاملات نفت و گاز رهایی یابند.پسندیده در ادامه افزود، این همکاری علاوه بر اینکه یک اقدام اقتصادی بجاست، بلکه یک تصمیم راهبردی با پیامهای سیاسی روشن است. او اظهار داشت، ادغام بورسهای انرژی منطقهای میتواند در آینده به ایجاد یک بلوک انرژی مستقل در اوراسیا بینجامد و در این میان تهران و مسکو نقش محوری تعیینکننده ایفا میکنند.وی خاطرنشان کرد، چنین پروژههایی در ادامه سیاست چندقطبیسازی نظم جهانی و تضعیف هژمونی دلار در مبادلات انرژی قابل تفسیر است.این پژوهشگر در پایان یادآور شد که اهمیت این گام در سطحی فراتر از همکاریهای دوجانبه قرار دارد. به گفته پسندیده، اگر این روند بهدرستی پیش برود، میتواند مسیر ایجاد یک "اتحادیه انرژی اوراسیایی" را هموار کند. به این ترتیب نهتنها ایران و روسیه، بلکه سایر کشورهای آسیای میانه، قفقاز و حتی چین را در یک سازوکار مشترک معاملات انرژی گرد هم آورد.
