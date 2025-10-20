ایران
یکی از دستیاران سابق بایدن درباره زندگی در روسیه صحبت کرد
آمریکا
به گفته تارا رید، دستیار سابق جو بایدن، مسکو شهری زیبا و تمیز با مردمی مهربان است. رید در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک گفت که در حال حاضر در مسکو زندگی می‌کند.رید گفت: "من این مکان را بسیار زیبا، تمیز و چشمگیر با مردمی خوب و مهربان می‌دانم."پیش از این، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به تارا رید، یک آمریکایی که به عنوان دستیار سنای جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا، خدمت می‌کرد، تابعیت روسیه را اعطا کرد.
آمریکا
08:44 20.10.2025
© Sputnikتارا رید دستیار سابق بایدن
© Sputnik
به گفته تارا رید، دستیار سابق جو بایدن، مسکو شهری زیبا و تمیز با مردمی مهربان است. رید در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک گفت که در حال حاضر در مسکو زندگی می‌کند.
رید گفت: "من این مکان را بسیار زیبا، تمیز و چشمگیر با مردمی خوب و مهربان می‌دانم."
پیش از این، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به تارا رید، یک آمریکایی که به عنوان دستیار سنای جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا، خدمت می‌کرد، تابعیت روسیه را اعطا کرد.
