به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات بولیوی، رودریگو پاز، نامزد میانهرو، پس از شمارش بیش از 97 درصد آرا، در انتخابات ریاست جمهوری بولیوی پیروز شده است. 20.10.2025, اسپوتنیک ایران
به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات بولیوی، رودریگو پاز، نامزد میانهرو، پس از شمارش بیش از 97 درصد آرا، در انتخابات ریاست جمهوری بولیوی پیروز شده است.میزان مشارکت در انتخابات 85 تا 89 درصد بود.پاز برای اولین بار نامزد ریاست جمهوری شده است. او در 8 نوامبر به قدرت خواهد رسید. رئیس جدید دولت قصد دارد سیاستی مبتنی بر "سرمایهداری برای همه" را دنبال کند و همچنین قول داده است موانع اداری که مانع توسعه تجارت میشوند را از بین ببرد.
