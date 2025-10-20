https://spnfa.ir/20251020/بقایی-قطعنامه-2231-پایان-یافت-26058251.html
بقایی: قطعنامه 2231 پایان یافت
اسپوتنیک ایران
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/12/26020525_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_be7ca9ed3fb0d0a235225451120af4d7.jpg
ایران
ما بصورت مستمر با دوستاننان در منطقه در خصوص موضوعات امنیتی کشورمان مشورت داریم و تماس ها با روسیه نیز ادامه دارد، این تماس ها در چارچوب مشورت های مستمر ایران و روسیه در حوزه های امنیتی و هسته ای است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر پیش بینی این کشور از فعالسازی مکانیسم بازگشت تحریمها از رایزنی های دیپلماتیک ایران به مدت بیش از یکسال برای خنثی سازی این اقدام گفت:
با توجه به احتمال سوءاستفاده سه کشور اروپایی از سازوکار حل اختلاف برجام، تهران مدتها تلاش کرد تا به طرفهای مقابل نشان دهد که توسل به مکانیسم موسوم به "بازگشت تحریمها" نهتنها کمکی به روند دیپلماتیک نمیکند، بلکه آن را پیچیدهتر خواهد کرد.
در جریان مذاکرات نیویورک و تفاهم قاهره با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، طرفهای غربی با تبعیت از آمریکا خواستار بازگرداندن قطعنامههای تحریمی شورای امنیت (2006 تا 2010) شدند، اما مخالفت صریح چین و روسیه مانع از تصویب آن گردید.
این امر بهطور حقوقی نشان داد که شورای امنیت قادر به اتخاذ تصمیم در این زمینه نیست. در نتیجه، بیش از 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد از موضع ایران حمایت کردند.
این موضوع موجب نوعی آشفتگی در شورای امنیت شد که مسئولیت آن به طور کامل بر عهده کشور های اروپایی است.
وی در خصوص همکاری های ایران و روسیه نیز افزود:
روند همکاریهای ایران و روسیه در تمام زمینهها رو به رشد است، ما دارای چندین موافقتنامه مبنایی مهم با روسیه هستیم و این موافقتنامهها موضوعات متعدد و متنوعی را پوشش میدهد از جمله همکاریهای دفاع؛ با توجه به اینکه بنابر اعتقاد ما، روسیه و اکثریت اعضای جامعه بینالمللی قطعنامه 2231 خاتمه پیدا کرده است، همکاری ایران و روسیه در چارچوب همکارهای قبلی ادامه پیدا میکند.
اسماعیل بقایی در ادامه بیان کرد:
آژانس مادامی که بر اساس صلاحیت های فنی خود عمل کند مورد احترام ما است، آژانس باید شخصیت و عدم وابستگی به هیچ کشوری را حفظ کند و گزارش های این نهاد نباید مورد استفاده ی مطامع برخی کشور ها قرار بگیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تاکید بر اینکه تماس ها بین ایران و آمریکا با واسطه کماکان ادامه دارد، از عدم ورود به مرحله ی مذاکرات نیز خبر داد.