بقائی: ایران مانع فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها شد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت که چین و روسیه با اقدام سه کشور اروپایی مخالفت کردند 20.10.2025, اسپوتنیک ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت که چین و روسیه با اقدام سه کشور اروپایی مخالفت کردندبا توجه به احتمال سوءاستفاده سه کشور اروپایی از سازوکار حل اختلاف برجام، تهران تلاش کرد تا به طرف‌های مقابل نشان دهد که توسل به مکانیسم موسوم به "بازگشت تحریم‌ها" نه‌تنها کمکی به روند دیپلماتیک نمی‌کند، بلکه آن را پیچیده‌تر خواهد کرد.در جریان مذاکرات نیویورک و تفاهم قاهره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، طرف‌های غربی با تبعیت از آمریکا خواستار بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت (2006 تا 2010) شدند، اما مخالفت صریح چین و روسیه مانع از تصویب آن گردید.این امر به‌طور حقوقی نشان داد که شورای امنیت قادر به اتخاذ تصمیم در این زمینه نیست. در نتیجه، بیش از 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد از موضع ایران حمایت کردند.

