رکسانا ظهیری، کارشناس تغذیه، به مناسبت "روز جهانی پوکی استخوان" در گفت‌وگو با اسپوتنیک با تأکید بر نقش تغذیه در حفظ سلامت استخوان‌ها، گفت: تغذیه مناسب از دوران کودکی تا سالمندی، نقشی بنیادین در پیشگیری از پوکی استخوان و حفظ استحکام بافت استخوانی ایفا می‌کند. استخوان بافتی زنده است که به‌طور مداوم در حال بازسازی است و برای این فرایند نیازمند مواد مغذی حیاتی همچون کلسیم، ویتامین D، منیزیم، فسفر و پروتئین است. کمبود هر یک از این عناصر می‌تواند تعادل بین تجزیه و تشکیل استخوان را بر هم زده و منجر به کاهش تراکم استخوان شود.او با اشاره به اهمیت تغذیه در دوره‌های حساس زندگی مانند دوران رشد، بارداری، شیردهی و سالمندی افزود، دریافت کافی کلسیم و ویتامین D در این مقاطع از زندگی اهمیت ویژه‌ای دارد و لازم است والدین از همان دوران کودکی، تأمین این دو عنصر کلیدی را در رژیم غذایی فرزندانشان جدی بگیرند.ظهیری با تأکید بر ضرورت مصرف مکمل ویتامین D برای همه گروه‌های سنی خاطرنشان کرد، با توجه به محدود بودن منابع غذایی حاوی ویتامین D، توصیه می‌شود افراد روزانه دوز 1000 واحد بین‌المللی از این ویتامین را مصرف کنند و سطح خونی آن را بالاتر از 40 نانوگرم بر میلی‌لیتر حفظ نمایند.این کارشناس تغذیه درباره منابع غنی کلسیم نیز گفت، لبنیات کم‌چرب، ماهی‌های چرب مانند سالمون، سبزیجات برگ سبز تیره به‌ویژه بروکلی، مغزها به‌خصوص بادام درختی و دانه‌هایی مانند کنجد از مهم‌ترین منابع طبیعی کلسیم هستند. در مقابل، مصرف بیش از حد نمک، نوشابه‌های گازدار، کافئین و پروتئین حیوانی زیاد باعث افزایش دفع کلسیم از بدن می‌شود.وی همچنین بر اهمیت سبک زندگی سالم تأکید کرد و افزود، فعالیت بدنی منظم، به‌ویژه ورزش‌های قدرتی، نقشی اساسی در حفظ تراکم استخوان دارد. همچنین کاهش وزن‌های شدید و غیر اصولی در مدت زمان کوتاه می‌تواند به کاهش چشمگیر تراکم استخوان و بروز عوارض جبران‌ناپذیر در آینده منجر شود.ظهیری در پایان یادآور شد، در سالمندان و افرادی که در معرض خطر پوکی استخوان قرار دارند، صرف اصلاح رژیم غذایی ممکن است کافی نباشد و در برخی موارد مصرف مکمل‌های کلسیم و ویتامین D ضروری است. با این حال، مصرف هرگونه مکمل باید تحت نظر پزشک انجام شود تا از عوارض ناشی از مصرف بی‌رویه جلوگیری گردد.وی در عبارتی خلاصه گفت، رعایت رژیم غذایی سالم و متعادل، همراه با فعالیت بدنی منظم از دوران کودکی تا سالخوردگی، مؤثرترین راهکار برای پیشگیری از پوکی استخوان و حفظ سلامت سیستم اسکلتی است.

