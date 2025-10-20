ایران
اخبار غزه طی 24 ساعت گذشته
اسپوتنیک ایران
تنش بین اسرائیل و فلسطین
تنش بین اسرائیل و فلسطین
تنش بین اسرائیل و فلسطین

اخبار غزه طی 24 ساعت گذشته

10:51 20.10.2025
بیمارستان العوده: طی 24 ساعت گذشته، حملات هوایی اسرائیل به اردوگاه‌های مرکز غزه 24 کشته و 74 زخمی برجای گذاشته است.
منبع بیمارستان باپتیست: دو نفر توسط ارتش اسرائیل در منطقه التوفا، شرق شهر غزه، کشته شده‌اند.
ناظر حقوق بشر اتحادیه اروپا-مدیترانه: اسرائیل به طور سیستماتیک زیرساخت‌ها و خانه‌هایی را که بخشی یا کل آنها توسط اتحادیه اروپا در طول جنگ تأمین مالی شده بود، تخریب کرد.
این تخریب بر سیستم‌های حیاتی که برای تضمین حقوق اساسی غیرنظامیان در آب، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و مسکن طراحی شده بودند، تأثیر گذاشت.
القاهرة نیوز: کامیون‌های کمک‌رسانی از مصر به سمت گذرگاه‌های العوجا و کرم شالوم حرکت کرده‌اند تا برای ورود به نوار غزه آماده شوند.
تعداد کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه که وارد غزه می‌شوند به 400 کامیون در روز می‌رسد.
دفتر اطلاعات دولت در غزه: 80 مورد نقض آتش‌بس توسط اسرائیل، 97 کشته.
وزارت بهداشت غزه: تعداد کشته‌شدگان تجاوز اسرائیل از 7 اکتبر 2023 به 68159 نفر و تعداد زخمی‌ها به 170203 نفر رسیده است.
وزیر امور خارجه فرانسه: حماس و اسرائیل باید به توافق آتش‌بس در غزه پایبند باشند.
رسانه‌های اسرائیلی: ویتکوف در جریان مذاکرات خود در اسرائیل و با میانجیگران تأیید خواهد کرد که آتش‌بس همچنان پابرجا و لازم‌الاجرا است.
