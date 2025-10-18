https://spnfa.ir/20251018/آیا-آمریکا-می-تواند-به-پایگاه-بگرام-برگردد-26035525.html

آیا آمریکا می تواند به پایگاه بگرام برگردد

آیا آمریکا می تواند به پایگاه بگرام برگردد

اسپوتنیک ایران

ماه گذشته رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که پایگاه بگرام را آمریکایی ها ساختند و نباید آن را ترک می کردند و امارت اسلامی باید آن را به آمریکا پس دهد، یا باید... 18.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-18T20:18+0330

2025-10-18T20:18+0330

2025-10-18T20:18+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e5/09/02/8234557_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a91fe60f5d50eaa2e906bdfa7dbd30fd.jpg

اولا که پایگاه بگرام توسط شوروی سابق ساخته شده و اگر کشوری حق داشته باشد چنین چیزی را مطرح کند این روسیه است که می تواند چنین مساله ای را مطالبه کند.البته با توجه به اینکه این پایگاه در خاک افغانستان قرار دارد از نظر قانون بین الملل هیچ کشوری حق ندارد درباره آن ادعا داشته باشد مگر اینکه حکومت مستقر در کابل خودش مثلا توافقی با کشوری دیگر امضا کند و اجازه دهد مثلا آن کشور از این پایگاه استفاده کند.شاید هم منظور ترامپ همین بوده، یعنی اینکه امارت اسلامی این پایگاه را به آمریکا اجاره دهند.اما سوال قابل تامل در این است که آیا آمریکایی ها پس از اشغال افغانستان می توانند دوباره در وسط افغانستان حضور داشته باشند و سربازانشان امنیت داشته باشند.بر کسی پوشیده نیست که هدف استقرار مجدد آمریکایی ها در پایگاه بگرام این است که مسیر شرق به غرب از چین به سمت ایران و همچنین مسیر شمال جنوب از روسیه به خلیج فارس و مسیر جنوب به شمال هند به سمت آسیای میانه را کنترل کنند و بدیهی است که کشورهای این منطقه به این راحتی ها اجازه چنین چیزی را نخواهند داد.با توجه به خصومت های متعدد که مردمان منطقه مخصوصا افغان ها با آمریکایی ها دارند حضور سربازان آمریکایی در افغانستان می تواند یک حضور بسیار نا امن برای آنها باشد و آنها می توانند به طعمه های بسیار ارزشمندی برای دشمنان آمریکا تبدیل شوند و جان سربازان آمریکایی بسیار درخطر خواهد بود.در واقع اصلی ترین دلیل خروج آمریکا از افغانستان هم این بود که جان سربازان آمریکایی دائم در خطر بود و هر روز بر علیه آنها عملیات انجام می شد و تعدادی از آنها کشته و زخمی می شدند و در نهایت حضور آمریکایی ها در افغانستان محصور به تعدادی شهر های بزرگ شده بود و مناطق اصلی افغانستان عملا دست امارت اسلامی و دشمنان آمریکا بود.نیروهای امنیتی و ارتش که توسط آمریکایی ها آموزش دیده شده بودند نیز توان انجام ماموریت هایی که آمریکایی ها می خواستند را نداشتند و خودشان یا به دلیل فساد درونی و یا به دلیل هدف قرار گرفتن توسط امارت اسلامی با مشکل مواجه بودند.حال باید دید آیا واقعا آمریکایی ها می خواهند دوباره آن شرایط را تکرار کنند؟

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60