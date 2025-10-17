https://spnfa.ir/20251017/کارشناس-تونل-پوتینترامپ-در-تنگه-برینگ-میتواند-پلی-برای-صلح-و-همکاری-جهانی-باشد-26003063.html
کارشناس: تونل پوتین–ترامپ در تنگه برینگ میتواند پلی برای صلح و همکاری جهانی باشد
روحالله مدبر، کارشناس مسائل بینالملل، درباره طرح ساخت تونل پوتین–ترامپ در تنگه برینگ با هدف اتصال آلاسکا و روسیه اظهار داشت: 17.10.2025
روحالله مدبر، کارشناس مسائل بینالملل، درباره طرح ساخت تونل پوتین–ترامپ در تنگه برینگ با هدف اتصال آلاسکا و روسیه اظهار داشت:تنگه برینگ قرنهاست به عنوان پل ارتباطی میان آسیا و آمریکای شمالی شناخته میشود. این محدوده کمتر از 90 کیلومتر، حلقه وصل جغرافیایی و تمدنی و یکی از مهمترین مسیرهای اقتصادی میان دو قاره است. اجرای پروژه تونل پوتین–ترامپ میتواند این مسیر تاریخی را در بستری نوین و مدرن احیا کند و نقش تعیینکنندهای در اتصال مستقیم روسیه بهعنوان کشوری سهقارهای با ایالات متحده ایفا نماید.مدبر افزود، این پروژه، فراتر از یک طرح مهندسی، میتواند به تقویت ارتباطات چندبعدی میان روسیه و آمریکا بینجامد و به نمادی از صلح، توسعه اقتصادی و همکاریهای فناورانه تبدیل شود. من بارها تأکید کردهام که در صورتی که ایالات متحده مسیر خود را به سمت همگرایی و تعامل با روسیه پیش ببرد و از پیروی از سیاستهای خصمانه آنگلوساکسونی بهویژه توصیههای تحریکآمیز بریتانیا پرهیز کند، این همکاری نه تنها به نفع دو کشور، بلکه به سود کل جامعه جهانی خواهد بود.وی در پایان خاطرنشان کرد، ترکیب فناوریهای پیشرفته روسی و آمریکایی میتواند الگوی تازهای از مهندسی مدرن را به جهان معرفی کند. ایجاد ارتباط مستقیم در مسیر استراتژیک تنگه برینگ میان دو قدرت بزرگ جهانی، ظرفیتهای چشمگیری برای تقویت ثبات، نوآوری و منافع مشترک بینالمللی به همراه خواهد داشت.
