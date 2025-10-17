ایران
سازمان ملل متحد در مورد مرگ ایوان زویف، خبرنگار جنگی اسپوتنیک، اظهار نظر کرده است
سازمان ملل متحد در مورد مرگ ایوان زویف، خبرنگار جنگی اسپوتنیک، اظهار نظر کرده است
روسیه
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، به اسپوتنیک گفت: "این مرگ نمونه دیگری از بهای گزافی است که روزنامه‌نگاران در سراسر جهان هنگام پوشش درگیری‌ها و صرفاً تلاش برای انجام وظیفه خود می‌پردازند."ایوان زویف، خبرنگار جنگی اسپوتنیک، در حین انجام ماموریت در حمله پهپادی اوکراینی کشته شد و همکارش یوری وویتکوویچ به شدت زخمی شد. پیش از این، آندری استنین و روستیسلاو ژوراولف، خبرنگاران اسپوتنیک نیز به دست رژیم کی‌یف کشته شده بودند.دمیتری کیسیلف، مدیرکل گروه رسانه‌ای بین‌المللی روسیه، مراتب تسلیت خود را ابراز کرد و زویف را روزنامه‌نگاری شجاع، دلیر و با استعداد خواند.
روسیه
سازمان ملل متحد در مورد مرگ ایوان زویف، خبرنگار جنگی اسپوتنیک، اظهار نظر کرده است

08:58 17.10.2025
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، به اسپوتنیک گفت: "این مرگ نمونه دیگری از بهای گزافی است که روزنامه‌نگاران در سراسر جهان هنگام پوشش درگیری‌ها و صرفاً تلاش برای انجام وظیفه خود می‌پردازند."
ایوان زویف، خبرنگار جنگی اسپوتنیک، در حین انجام ماموریت در حمله پهپادی اوکراینی کشته شد و همکارش یوری وویتکوویچ به شدت زخمی شد. پیش از این، آندری استنین و روستیسلاو ژوراولف، خبرنگاران اسپوتنیک نیز به دست رژیم کی‌یف کشته شده بودند.
دمیتری کیسیلف، مدیرکل گروه رسانه‌ای بین‌المللی روسیه، مراتب تسلیت خود را ابراز کرد و زویف را روزنامه‌نگاری شجاع، دلیر و با استعداد خواند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
