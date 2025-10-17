https://spnfa.ir/20251017/سازمان-ملل-متحد-در-مورد-مرگ-ایوان-زویف-خبرنگار-جنگی-اسپوتنیک-اظهار-نظر-کرده-است-26000565.html

سازمان ملل متحد در مورد مرگ ایوان زویف، خبرنگار جنگی اسپوتنیک، اظهار نظر کرده است

سازمان ملل متحد در مورد مرگ ایوان زویف، خبرنگار جنگی اسپوتنیک، اظهار نظر کرده است

اسپوتنیک ایران

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، به اسپوتنیک گفت: "این مرگ نمونه دیگری از بهای گزافی است که روزنامه‌نگاران در سراسر جهان هنگام پوشش درگیری‌ها و... 17.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-17T08:58+0330

2025-10-17T08:58+0330

2025-10-17T08:58+0330

روسیه

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/10/25998051_0:140:640:500_1920x0_80_0_0_4e4dbfbdaa8bc1bd37f7f9e706ad74f5.jpg

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، به اسپوتنیک گفت: "این مرگ نمونه دیگری از بهای گزافی است که روزنامه‌نگاران در سراسر جهان هنگام پوشش درگیری‌ها و صرفاً تلاش برای انجام وظیفه خود می‌پردازند."ایوان زویف، خبرنگار جنگی اسپوتنیک، در حین انجام ماموریت در حمله پهپادی اوکراینی کشته شد و همکارش یوری وویتکوویچ به شدت زخمی شد. پیش از این، آندری استنین و روستیسلاو ژوراولف، خبرنگاران اسپوتنیک نیز به دست رژیم کی‌یف کشته شده بودند.دمیتری کیسیلف، مدیرکل گروه رسانه‌ای بین‌المللی روسیه، مراتب تسلیت خود را ابراز کرد و زویف را روزنامه‌نگاری شجاع، دلیر و با استعداد خواند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

روسیه