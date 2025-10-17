ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20251017/ساخت-تونلی-در-تنگه-برینگ-که-روسیه-و-آلاسکا-را-به-هم-متصل-میکند-26000153.html
ساخت تونلی در تنگه برینگ که روسیه و آلاسکا را به هم متصل می‌کند
ساخت تونلی در تنگه برینگ که روسیه و آلاسکا را به هم متصل می‌کند
اسپوتنیک ایران
کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، از چشم‌انداز ساخت تونلی در تنگه برینگ که روسیه و آلاسکا را به هم متصل می‌کند، خبر داد. 17.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-17T08:40+0330
2025-10-17T08:40+0330
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/11/25999999_86:0:1195:624_1920x0_80_0_0_a263fca16fa92ce3ee44ec8b71ba8288.jpg
کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، از چشم‌انداز ساخت تونلی در تنگه برینگ که روسیه و آلاسکا را به هم متصل می‌کند، خبر داد.به لطف فناوری‌های مدرن شرکت بورینگ، این تونل می‌تواند به تونل پوتین-ترامپ تبدیل شود و اوراسیا و آمریکا را با هزینه‌ای کمتر از 8 میلیارد دلار به هم متصل کند.او خاطرنشان کرد که این تونل می‌تواند در کمتر از هشت سال تکمیل شود و فناوری پیشرفته‌ای را به نمایش بگذارد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/11/25999999_225:0:1057:624_1920x0_80_0_0_7aefcf059664287d7bb08d6631cfbdbb.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

ساخت تونلی در تنگه برینگ که روسیه و آلاسکا را به هم متصل می‌کند

08:40 17.10.2025
© Sputnikساخت تونلی در تنگه برینگ
ساخت تونلی در تنگه برینگ - اسپوتنیک ایران , 1920, 17.10.2025
© Sputnik
اشتراک
کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، از چشم‌انداز ساخت تونلی در تنگه برینگ که روسیه و آلاسکا را به هم متصل می‌کند، خبر داد.
به لطف فناوری‌های مدرن شرکت بورینگ، این تونل می‌تواند به تونل پوتین-ترامپ تبدیل شود و اوراسیا و آمریکا را با هزینه‌ای کمتر از 8 میلیارد دلار به هم متصل کند.
او خاطرنشان کرد که این تونل می‌تواند در کمتر از هشت سال تکمیل شود و فناوری پیشرفته‌ای را به نمایش بگذارد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала