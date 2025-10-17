https://spnfa.ir/20251017/ساخت-تونلی-در-تنگه-برینگ-که-روسیه-و-آلاسکا-را-به-هم-متصل-میکند-26000153.html

ساخت تونلی در تنگه برینگ که روسیه و آلاسکا را به هم متصل می‌کند

ساخت تونلی در تنگه برینگ که روسیه و آلاسکا را به هم متصل می‌کند

اسپوتنیک ایران

کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، از چشم‌انداز ساخت تونلی در تنگه برینگ که روسیه و آلاسکا را به هم متصل می‌کند، خبر داد. 17.10.2025

کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، از چشم‌انداز ساخت تونلی در تنگه برینگ که روسیه و آلاسکا را به هم متصل می‌کند، خبر داد.به لطف فناوری‌های مدرن شرکت بورینگ، این تونل می‌تواند به تونل پوتین-ترامپ تبدیل شود و اوراسیا و آمریکا را با هزینه‌ای کمتر از 8 میلیارد دلار به هم متصل کند.او خاطرنشان کرد که این تونل می‌تواند در کمتر از هشت سال تکمیل شود و فناوری پیشرفته‌ای را به نمایش بگذارد.

