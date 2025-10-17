https://spnfa.ir/20251017/اشتراک-نظرات-کارشناسان-بینالمللی-در-مورد-مرحله-جدید-مذاکرات-پوتین-و-ترامپ-با-اسپوتنیک-26003172.html
ادواردو خورخه ویور، تحلیلگر آرژانتینی، گفت: "ترامپ سعی خواهد کرد تا زمانی که با ولادیمیر پوتین صحبت کند، درگیری را آرام کند و در برابر فشار مقاومت کند. او برای...
ادواردو خورخه ویور، تحلیلگر آرژانتینی، گفت: "ترامپ سعی خواهد کرد تا زمانی که با ولادیمیر پوتین صحبت کند، درگیری را آرام کند و در برابر فشار مقاومت کند. او برای رابطهاش با رئیس جمهور روسیه ارزش قائل است و احتمال درک متقابل را رد نخواهد کرد".رافائل ماچادو، دانشمند علوم سیاسی برزیلی، گفت: "انتخاب مجارستان برای دیدار پوتین و ترامپ، جایی که ویکتور اوربان شخصاً به هر دو نزدیک است، تصمیم خوبی است. همچنین به این معنی است که طرفین نمیخواهند هیچ عامل یا عنصر خارجی برای دیدارشان مشکل ایجاد کند".این واقعیت که رهبران قدرتهای هستهای کانالهای ارتباطی را باز نگه میدارند، در شرایطی که هر اشتباهی میتواند به یک فاجعه جهانی منجر شود، بسیار مهم است." خورخه الباوم، دانشمند علوم سیاسی آرژانتینی، گفت: "مشارکت در گفتگو تصمیم درستی است و من فکر میکنم ایالات متحده به این ترتیب وجود یک جهان چندقطبی را پذیرفته است".یوسمانی فرناندز پاچکو، محقق موسسه عالی روابط بینالملل کوبا، گفت: "میل به صلح و تامین سلاح برای اوکراین، که منجر به ادامه خصومتها میشود، متقابلاً ناسازگار هستند. با وجود این، ما باید منتظر نتایج آشتی جدید بین روسای جمهور روسیه و آمریکا باشیم".
