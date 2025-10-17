https://spnfa.ir/20251017/آیا-ترامپ-در-مقابل-جنگ-طلبان-می-ایستد-26002227.html

آیا ترامپ در مقابل جنگ طلبان می ایستد؟

آیا ترامپ در مقابل جنگ طلبان می ایستد؟

سخنان اخیر رئیس سازمان اطلاعات روسیه هم نشان از آن داشت که سازمان اطلاعات انگلیس نقش اصلی را در این زمینه بازی کرده.

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/0e/25959484_44:0:1150:622_1920x0_80_0_0_0b3f56ff952d0fe407463c774f6690ee.jpg

روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ پس از مکالمه ‌اش با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین اظهار داشت که جنگ جهانی سومی بر سر اوکراین رخ نخواهد داد.ترامپ افزود مکالمه با پوتین آنقدر سازنده بوده که می‌تواند به صلح منجر شود.وی همچنین گفت در طول مکالمه، پوتین از ایده انتقال موشک‌های تاماهاک ایالات متحده به اروپا ابراز نارضایتی کرد.تصمیم ترامپ و پوتین برای دیدار در بوداپست در کنار این صحبت های رئیس جمهوری آمریکا به نوعی نشان می دهد که رویکرد کاخ سفید با رویکرد برخی متحدین اروپایی اش متفاوت شده و دولت جدید آمریکا هیچ تمایلی ندارد ادامه دهنده راه دولت قبلی آمریکا باشد.پس از جلسه پوتین و ترامپ در آلاسکا بسیاری امیدوار بودند مساله اوکراین به صورت دیپلماتیک حل وفصل شود اما برخی کشورهای اروپایی علی الخصوص انگلیس و فرانسه و آلمان و لهستان نهایت تلاش خود را کردند تا هر گونه توافقی را به هم بزنند.آنها باور دارند هر صلحی در شرایط فعلی برقرار گردد به ضرر آنها خواهد بود و روسیه پیروز جنگ به حساب می آید و به این دلیل از زلنسکی خواستند تا با استفاده از تسلیحات غربی و عملیات برنامه ریزی توسط آنها اقدام به انجام عملیات درون خاک روسیه نماید تا جنگ شعله ور شود و طرح صلح ترامپ پوتین به هم بخورد.سخنان اخیر رئیس سازمان اطلاعات روسیه هم نشان از آن داشت که سازمان اطلاعات انگلیس نقش اصلی را در این زمینه بازی کرده.علیرغم ظاهر صمیمی که رهبران کشورهای اروپایی در نشست های مختلف با ترامپ دارند اما واقعیت امر این است که اینها خیلی علاقه ای به ترامپ و سیاست هایش ندارند، گزینه مورد علاقه آنها بایدن بود، و تلاش دارند به هر ترتیبی شده هر طرح یا برنامه ای که ترامپ برای صلح دارد را به هم بزنند و کاری کنند دوره ریاست جمهوری ترامپ سپری شود تا ببینند بعد از او چه کسی رئیس جمهوری می شود.ماجرای جایزه صلح نوبل هم به نوعی یک دهن کجی از طرف همین اروپایی ها نسبت به رئیس جمهوری آمریکا بود چرا که همه می دانند هیات حکام جایزه صلح نوبل بسیار تحت تاثیر تشکل های سیاسی اروپایی است و اینکه فردی بی نام و نشان و بی تاثیر در صلح جهانی انتخاب شود در حالی که بسیاری ترامپ را کاندیدا کرده بودند چه معنایی دارد.البته به نظر می آید ترامپ هم متوجه این ماجرا است و به همین دلیل تصمیم گرفته گلیم را از زیر پای اروپایی ها بیرون بکشد و خودش به دنبال راهکاری برای ایجاد صلح بین روسیه و اوکراین باشد.آمریکایی ها به خوبی می دانند که تحویل موشک های توماهاک به اوکراین می تواند موجب افزایش تنش شود و شاید دیگر رئیس جمهوری آمریکا نتواند افتخار کند که (حد اقل به صورت ظاهری) هیچ نیروی آمریکایی در جنگ اوکراین کشته نشده چون این موشک ها را نیروهای آمریکایی باید راه اندازی کنند و بدیهی است که روسیه هم بدون مد نظر گرفتن حضور یا عدم حضور نیروهای آمریکایی وقتی که امنیت ملی اش در خطر باشد این موشک ها و سکوهایشان را نابود خواهد کرد.آنوقت اگر سربازان آمریکایی کشته شوند آمریکا هم مجبور به واکنش خواهد بود و همین ماجرا می تواند همه را به آن سمتی که برخی رهبران کشورهای اروپایی می خواهند، یعنی جنگ جهانی سوم بکشاند.سخنان ترامپ درباره اینکه اجازه نخواهد داد چنین اتفاقی رخ دهد در واقع پاسخی به جنگ طلبی های این رهبران اروپایی به حساب می آید.عملا می توان گفت اجلاس آتی ترامپ پوتین در بوداپست می تواند یک پیروزی بزرگ نه فقط برای صلح در اروپا باشد بلکه یک پیروزی برای رهبران بزرگ صلح طلب اروپایی مانند آقای اوربان به حساب آید که از همان ابتدا مخالف دشمنی با روسیه و ورود کشورهای اروپایی به جنگ با روسیه بود و إصرار داشت این ماجرا باید فقط از طریق گفتگو و مذاکرات دیپلماتیک حل و فصل شود.به نظر می رسد همانگونه که آمریکا اسرائیل را وادار کرد توافق آتش بس در غزه را امضا کند این بار هم مجبور باشد با جنگ طلب اروپایی ومخصوصا اوکراین نیز همان رفتار را داشته باشد و آنها را وادار کند به آتش بس و صلح تن دهند.

