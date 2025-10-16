پوتین در هفته انرژی روسیه: شکست طرح ناتو برای اخلال در مسیر انرژی جهانی
کارشناس مسائل بینالملل: در حالیکه ناتو با هماهنگی سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا و با استفاده از نیروهای رژیم نئونازی کییف طی سالهای گذشته تلاش کرد در روند تأمین انرژی روسیه که نقشی حیاتی در تأمین انرژی جهانی و رویکردی بشردوستانه از سوی روسیه بهویژه برای ملتهای اروپایی دارد اخلال ایجاد کند.
روحالله مدبر، کارشناس مسائل بینالملل، در واکنش به سخنرانی ولادیمیر پوتین در کنفرانس " هفته انرژی روسیه" اظهار داشت: شاهد بودیم که حملات تروریستی رژیم کییف با همکاری ناتو به خطوط لوله گاز نورد استریم و همچنین خطوط نفتی "دروژبا" انجام شد. با این حال، این اقدامات نتوانست روسیه را از مسیر خود در رهبری انرژی جهانی خارج سازد.
مدبر در ادامه افزود، با وجود همه فشارها، روسیه همچنان یکی از محورهای اصلی تأمین انرژی در نظام بینالملل به شمار میرود و بهعبارتی، طرح مصنوعی ناتو برای اخلال در مسیر انرژی جهانی شکست خورده است.
افزون بر این، روسیه تنها کشوری است که تمامی ظرفیتهای چرخه سوخت هستهای را بهطور کامل در اختیار دارد و از اینرو، به عنوان کشوری بیرقیب در عرصه انرژی هستهای شناخته میشود. امروز بسیاری از کشورها در صف خرید و انعقاد قرارداد با شرکت "روساتم" روسیه قرار دارند.
روحالله مدبر در پایان تصریح کرد، تمام این واقعیتها نشان میدهد که روسیه یکی از ارکان مهم نظام بینالملل است. محورهای مطرحشده در سخنرانی آقای پوتین، بیانگر این حقیقت است که روسیه به عنوان کشوری مدرن و توسعهیافته با ذخایر غنی خدادادی، فرصت همکاری گستردهای را برای کشورهای مستقل فراهم کرده است. تمام کینهتوزی آنگلوساکسونها نسبت به روسیه نیز ناشی از این واقعیت است که نتوانستهاند در روند پیشرفت این کشور اخلال ایجاد کنند.
