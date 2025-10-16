ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20251016/حضور-ایران-در-هفته-انرژی-روسیه-25987437.html
حضور ایران در هفته انرژی روسیه
حضور ایران در هفته انرژی روسیه
اسپوتنیک ایران
یکی از مهم‌ترین رویداد حوزه انرژی جهان به گزارش اسپوتنیک- سميه پسندیده پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره رویداد هفته انرژی روسیه و دستاوردهای مشترک ایران و روسیه... 16.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-16T14:01+0330
2025-10-16T14:06+0330
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/01/25711490_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_75cff09666c6b06ee9da4278ef080709.jpg
یکی از مهم‌ترین رویداد حوزه انرژی جهان به گزارش اسپوتنیک- سميه پسندیده پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره رویداد هفته انرژی روسیه و دستاوردهای مشترک ایران و روسیه در حوزه انرژی به اسپوتنیک گفت: "هفته انرژی روسيه" یکی از رویدادهای مهم بین‌المللی در حوزه نفت، گاز و انرژی‌های نو است که هر ساله با حضور مقامات بلندپایه، شرکت‌های بزرگ و کارشناسان از ده‌ها کشور برگزار می‌شود. وی در ادامه گفت، این رویداد بزرگ علاوه‌ بر اینکه ویترینی برای سیاست انرژی روسیه به شمار می‌آید، بلکه بستری برای گفت‌وگو درباره آینده بازار جهانی انرژی در پرتو تحریم‌ها، درگیری‌های های اوکراین و دیگر تحولات بین‌المللی نیز هست. پسندیده افزود، حضور هیأت وزارت نفت ایران و سایر مقامات مربوط به این حوزه در این رویداد را شاید بتوان به نوعی در ادامه روند نزدیک شدن تهران و مسکو در حوزه انرژی و زیرساخت‌های راهبردی ارزیابی کرد. چراکه، ایران و روسیه در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند همکاری‌های خود را در زمینه‌هایی چون توسعه میادین مشترک نفت و گاز، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پالایشگاهی، و تبادل فناوری افزایش دهند. بنابراین گفت‌وگوهای احتمالی حاشیه‌ای هیأت ایرانی با مقامات روس، می‌تواند حول موضوعاتی چون مشارکت شرکت‌های برتر روسی در پروژه‌های ایرانی، صادرات تجهیزات انرژی به ایران و اتصال شبکه‌های گازی در قالب طرح‌های منطقه‌ای متمرکز باشد. همچنین احتمال بررسی شیوه‌های تهاتر انرژی با کالا یا ارزهای غیردلاری نیز وجود دارد. وی تصريح کرد، در شرایطی که هر دو کشور تحت فشار تحریم‌های غرب قرار دارند، همگرایی در حوزه انرژی نه‌تنها بعد اقتصادی، بلکه بُعد ژئوپلیتیکی دارد. تهران و مسکو با گسترش همکاری‌های انرژی، در واقع به دنبال ایجاد بلوک مشترک مقاومت در برابر سیاست‌های انحصاری غرب در بازار انرژی هستند. بنابراین هفته انرژی روسیه برای ایران فرصتی است تا ضمن تقویت دیپلماسی انرژی خود، جایگاهش را در نقشه جدید قدرت‌های انرژی در اوراسیا تثبیت کند. پسندیده ضمن اشاره به حضور فعال ایران در "هفته انرژی روسیه" گفت: معمولاً طرف ایرانی با هیأت‌های بلندپایه‌ای به ریاست وزیر نفت و همچنين سایر وزارتخانه ها همچون نیرو در این رویداد شرکت کرده است. در سالهای گذشته نیز در حاشیه این اجلاس، یادداشت‌های تفاهم متعددی میان تهران و مسکو برای همکاری در حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی و همچنین تبادل فناوری و پروژه‌های مطالعاتی مشترک امضا شده است. حضور مستمر ایران در این رویداد نه‌تنها فرصتی برای گسترش همکاری‌های دوجانبه با روسیه، بلکه ابزاری برای تقویت دیپلماسی انرژی و تثبیت جایگاه کشور در نقشه جدید انرژی اوراسیا محسوب می شود.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سمیه پسندیده
سمیه پسندیده
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/01/25711490_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_22d5f6292e76655d24f156665efa01f7.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سیاسی
سیاسی

حضور ایران در هفته انرژی روسیه

14:01 16.10.2025 (بروز رسانی شده: 14:06 16.10.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر روسیه و ایران در حال توسعه روابط خود در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستند
روسیه و ایران در حال توسعه روابط خود در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستند - اسپوتنیک ایران , 1920, 16.10.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
سمیه پسندیده
تمام مقالات
یکی از مهم‌ترین رویداد حوزه انرژی جهان به گزارش اسپوتنیک- سميه پسندیده پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره رویداد هفته انرژی روسیه و دستاوردهای مشترک ایران و روسیه در حوزه انرژی به اسپوتنیک گفت: "هفته انرژی روسيه" یکی از رویدادهای مهم بین‌المللی در حوزه نفت، گاز و انرژی‌های نو است که هر ساله با حضور مقامات بلندپایه، شرکت‌های بزرگ و کارشناسان از ده‌ها کشور برگزار می‌شود. وی در ادامه گفت، این رویداد بزرگ علاوه‌ بر اینکه ویترینی برای سیاست انرژی روسیه به شمار می‌آید، بلکه بستری برای گفت‌وگو درباره آینده بازار جهانی انرژی در پرتو تحریم‌ها، درگیری‌های های اوکراین و دیگر تحولات بین‌المللی نیز هست. پسندیده افزود، حضور هیأت وزارت نفت ایران و سایر مقامات مربوط به این حوزه در این رویداد را شاید بتوان به نوعی در ادامه روند نزدیک شدن تهران و مسکو در حوزه انرژی و زیرساخت‌های راهبردی ارزیابی کرد. چراکه، ایران و روسیه در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند همکاری‌های خود را در زمینه‌هایی چون توسعه میادین مشترک نفت و گاز، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پالایشگاهی، و تبادل فناوری افزایش دهند. بنابراین گفت‌وگوهای احتمالی حاشیه‌ای هیأت ایرانی با مقامات روس، می‌تواند حول موضوعاتی چون مشارکت شرکت‌های برتر روسی در پروژه‌های ایرانی، صادرات تجهیزات انرژی به ایران و اتصال شبکه‌های گازی در قالب طرح‌های منطقه‌ای متمرکز باشد. همچنین احتمال بررسی شیوه‌های تهاتر انرژی با کالا یا ارزهای غیردلاری نیز وجود دارد. وی تصريح کرد، در شرایطی که هر دو کشور تحت فشار تحریم‌های غرب قرار دارند، همگرایی در حوزه انرژی نه‌تنها بعد اقتصادی، بلکه بُعد ژئوپلیتیکی دارد. تهران و مسکو با گسترش همکاری‌های انرژی، در واقع به دنبال ایجاد بلوک مشترک مقاومت در برابر سیاست‌های انحصاری غرب در بازار انرژی هستند. بنابراین هفته انرژی روسیه برای ایران فرصتی است تا ضمن تقویت دیپلماسی انرژی خود، جایگاهش را در نقشه جدید قدرت‌های انرژی در اوراسیا تثبیت کند. پسندیده ضمن اشاره به حضور فعال ایران در "هفته انرژی روسیه" گفت: معمولاً طرف ایرانی با هیأت‌های بلندپایه‌ای به ریاست وزیر نفت و همچنين سایر وزارتخانه ها همچون نیرو در این رویداد شرکت کرده است. در سالهای گذشته نیز در حاشیه این اجلاس، یادداشت‌های تفاهم متعددی میان تهران و مسکو برای همکاری در حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی و همچنین تبادل فناوری و پروژه‌های مطالعاتی مشترک امضا شده است. حضور مستمر ایران در این رویداد نه‌تنها فرصتی برای گسترش همکاری‌های دوجانبه با روسیه، بلکه ابزاری برای تقویت دیپلماسی انرژی و تثبیت جایگاه کشور در نقشه جدید انرژی اوراسیا محسوب می شود.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала