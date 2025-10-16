https://spnfa.ir/20251016/تحریم-ابزاری-برای-فشار-بر-کشور-های-صاحب-انرژی-شده-25997172.html
تحریم ابزاری برای فشار بر کشور های صاحب انرژی شده
تحریم ابزاری برای فشار بر کشور های صاحب انرژی شده
نماینده ادوار مجلس ایران: سخنرانی پوتین در نشست به مناسبت "هفته انرژی" در روسیه، به نظر من سخنرانی بسیار مهمی است و حاوی محورهای پراهمیتی برای کشورهای صاحب...
2025-10-16T22:15+0330
2025-10-16T22:15+0330
2025-10-16T22:16+0330
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/10/25431743_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_dd891e8a5a155b2790897fe9ae56370c.jpg
سید حسین نقوی حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در خصوص هفته انرژی روسیه به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: البته انرژی اتمی نیز اهمیت زیادی در تأمین انرژی در عصر حاضر دارد. به نظر میرسد آقای پوتین بر روی این موضوع تمرکز کرده است که تحریم کشورهای صاحب انرژی را به نحوی بیاثر یا کماثر کند؛ چرا که تحریم کشورهای دارای انرژی، به عنوان ابزاری در اختیار قدرتهای سلطهگراست که هرگاه بخواهند با یکی از کشورهای صاحب انرژی برخورد کنند، بلافاصله از ابزار تحریم استفاده میکنند.وی افزود:پوتین در این سخنرانی اظهار میکند که ما باید مسیر انرژی و مسیر عبور آن را به گونهای تغییر دهیم که هیچ قدرتی نتواند با تحریم کشورهای صاحب این انرژی، به آنها ضربه اقتصادی وارد کند. او تجربه روسیه را مطرح میکند که پس از تحریمهای اعمالشده از سوی اروپاییها علیه این کشور، چگونه توانسته است با تغییر این مسیرها و جابجایی در خطوط انتقال، این تحریمها را کماثر یا بیاثر کند. سید حسین نقوی حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هم جمهوری اسلامی ایران و هم روسیه و ونزوئلا را کشورهایی دارای ذخایر قابلتوجه نفت و گاز عنوان کرد و اظهار داشت: این کشور ها میتوانند بر بازار انرژی تأثیر بسیار زیادی بگذارند. اما آمریکاییها و متحدان اروپایی آنها بلافاصله از ابزار تحریم استفاده میکنند و اجازه نمیدهند این کشورها از این سرمایه سرشار استفاده کنند. راهبرد و تبیینی که پوتین مطرح میکند، راهبردی واقعاً قابل توجه است و این کشورهای صاحب انرژی باید با همفکری یکدیگر، برای جابجایی مسیرهای تولید و توزیع انرژی، فکر و برنامهریزی کنند تا غربیها خلع سلاح شوند و نتوانند با ابزار تحریم صادرات انرژی، با این کشورها برخورد کنند.وی تاکید کرد: البته به خوبی روشن است که این تحریمها علیه کشورهای صادرکننده نفت و گاز، در نهایت اثرات اقتصادی نامطلوبی بر خود همان کشورهای تحریمکننده نیز خواهد گذاشت. همانطور که آنها مجبور میشوند قیمت انرژی را در کشورهای خود افزایش دهند، متعاقباً قیمت کالاهای تولیدی آنها نیز افزایش یافته و در نهایت بازارهای رقابتی را از دست میدهند. سید حسین نقوی حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در ادامه بیان کرد: به عنوان مثال، دلیل این که چین امروز به عنوان یک کشور تراز اول در صادرات جهان است و توانسته گوی سبقت را از آمریکاییها و اروپاییها برباید – در حالی که همیشه مقام و رتبه اول صادرات در اختیار آمریکا و کشورهای غربی بود – همین بازیهایی است که با انرژی، به ویژه نفت و گاز، میکنند. آنها میخواهند کشورهای صادرکننده نفت و گاز را تحت فشار قرار دهند، اما از طرفی خودشان نیز لطمات شدیدی متحمل میشوند که نتایج آن به تدریج در حال ظهور است. ایران و روسیه دو کشور بزرگ دارنده نفت و گاز در جهان هستند و قطعاً میتوانند بر "تحملپذیری انرژی" (انرژی tolerance) تأثیر زیادی بگذارند و نوسانات شدیدی ایجاد کنند. وی تاکید کرد: به نظر من، راهبردی که پوتین مطرح کرده، مبنی بر جابجایی مسیرهای انتقال انرژی و نحوه تعامل با صاحبان انرژی، راهبرد مهمی است. اگر بتوان روی آن برنامهریزی، فکر و طراحی کرد، کشورهای صاحب انرژی میتوانند هم تحریمها را خنثی کنند و هم حتی برای این کشورهای غربی مشکلاتی ایجاد نمایند.
تحریم ابزاری برای فشار بر کشور های صاحب انرژی شده
22:15 16.10.2025 (بروز رسانی شده: 22:16 16.10.2025)
نماینده ادوار مجلس ایران: سخنرانی پوتین در نشست به مناسبت "هفته انرژی" در روسیه، به نظر من سخنرانی بسیار مهمی است و حاوی محورهای پراهمیتی برای کشورهای صاحب انرژی، به ویژه کشورهای دارنده نفت، گاز، زغالسنگ است.
