ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20251015/پوتین-روسیه-و-سوریه-رابطه-ویژهای-دارند-که-ارتباطی-با-مصلحت-سیاسی-یا-منافع-ویژه-ندارد-25971447.html
پوتین: روسیه و سوریه "رابطه ویژه‌ای" دارند که ارتباطی با مصلحت سیاسی یا "منافع ویژه" ندارد
پوتین: روسیه و سوریه "رابطه ویژه‌ای" دارند که ارتباطی با مصلحت سیاسی یا "منافع ویژه" ندارد
اسپوتنیک ایران
ولادیمیر پوتین، احمد الشرع، رهبر سوریه، را که در اواخر سال 2024 پس از سرنگونی بشار اسد به قدرت رسید، در کرملین به حضور پذیرفت. 15.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-15T15:27+0330
2025-10-15T15:49+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/0f/25971687_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_89b975316c060a6db3d5666fb5192559.jpg
اظهارات کلیدی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه: روسیه همیشه منافع مردم سوریه را در نظر داشته است. انتخابات پارلمانی سوریه یک پیروزی بزرگ برای الشرع است. روسیه آماده است تا هر کاری که از دستش بر می‌آید برای اجرای پروژه‌های مشترک مورد علاقه برای طرفین انجام دهد. اظهارات کلیدی احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه:روسیه نقش مهمی در سوریه جدید ایفا خواهد کرد. سوریه در حال حاضر بر اساس دستاوردهایی که روسیه ممکن ساخته، در حال پیشرفت است. دمشق و مسکو با "پل‌های همکاری، از جمله همکاری‌های مادی" به هم متصل هستند. مقامات جدید سوریه به دنبال از سرگیری روابط دوجانبه هستند. این اولین دیدار پوتین با رهبر جدید سوریه است که در ژانویه 2025 به عنوان رئیس جمهور موقت منصوب شد. پوتین و الشرع پیش از این در فوریه 2025 تلفنی صحبت کرده بودند. روسیه از بشار اسد که توسط نیروهای تحت رهبری الشرع سرنگون شد، حمایت کرد. اسد و خانواده‌اش در حال حاضر در مسکو هستند. انتظار می‌رود سرنوشت پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه در مذاکرات کرملین مورد بحث قرار گیرد. روز دوشنبه، سرگئی لاوروف اظهار داشت که دمشق علاقه‌مند به حفظ پایگاه‌های روسی است که می‌توانند به مراکز بشردوستانه تبدیل شوند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/0f/25971687_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2b6e154e02136df0ddf10f9808bd10f6.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

پوتین: روسیه و سوریه "رابطه ویژه‌ای" دارند که ارتباطی با مصلحت سیاسی یا "منافع ویژه" ندارد

15:27 15.10.2025 (بروز رسانی شده: 15:49 15.10.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر پوتین: روسیه و سوریه "رابطه ویژه‌ای" دارند که ارتباطی با مصلحت سیاسی یا "منافع ویژه" ندارد
پوتین: روسیه و سوریه رابطه ویژه‌ای دارند که ارتباطی با مصلحت سیاسی یا منافع ویژه ندارد - اسپوتنیک ایران , 1920, 15.10.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
ولادیمیر پوتین، احمد الشرع، رهبر سوریه، را که در اواخر سال 2024 پس از سرنگونی بشار اسد به قدرت رسید، در کرملین به حضور پذیرفت.
اظهارات کلیدی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه:
روسیه همیشه منافع مردم سوریه را در نظر داشته است.
انتخابات پارلمانی سوریه یک پیروزی بزرگ برای الشرع است.
روسیه آماده است تا هر کاری که از دستش بر می‌آید برای اجرای پروژه‌های مشترک مورد علاقه برای طرفین انجام دهد.
اظهارات کلیدی احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه:
روسیه نقش مهمی در سوریه جدید ایفا خواهد کرد.
سوریه در حال حاضر بر اساس دستاوردهایی که روسیه ممکن ساخته، در حال پیشرفت است.
دمشق و مسکو با "پل‌های همکاری، از جمله همکاری‌های مادی" به هم متصل هستند.
مقامات جدید سوریه به دنبال از سرگیری روابط دوجانبه هستند.
این اولین دیدار پوتین با رهبر جدید سوریه است که در ژانویه 2025 به عنوان رئیس جمهور موقت منصوب شد. پوتین و الشرع پیش از این در فوریه 2025 تلفنی صحبت کرده بودند. روسیه از بشار اسد که توسط نیروهای تحت رهبری الشرع سرنگون شد، حمایت کرد. اسد و خانواده‌اش در حال حاضر در مسکو هستند. انتظار می‌رود سرنوشت پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه در مذاکرات کرملین مورد بحث قرار گیرد. روز دوشنبه، سرگئی لاوروف اظهار داشت که دمشق علاقه‌مند به حفظ پایگاه‌های روسی است که می‌توانند به مراکز بشردوستانه تبدیل شوند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала