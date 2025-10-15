https://spnfa.ir/20251015/سفیر-روسیه-در-ایالات-متحده-اسناد-مربوط-به-ترور-کندی-را-به-کنگره-تحویل-داد-25963436.html

سفیر روسیه در ایالات متحده اسناد مربوط به ترور کندی را به کنگره تحویل داد

سفیر روسیه در ایالات متحده اسناد مربوط به ترور کندی را به کنگره تحویل داد

سفارت روسیه در واشنگتن به اسپوتنیک گفت: "الکساندر دارچیف ضمن پذیرایی از آنا پائولینا لونا، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، در محل اقامت خود ابراز امیدواری کرد که...

سفارت روسیه خاطرنشان کرد که بنا به درخواست این نماینده کنگره، سفیر مطالبی را بر اساس اسناد از طبقه‌بندی خارج‌شده شوروی که قرار است توسط آژانس بایگانی فدرال منتشر شود، تحویل داده است. برخی از این اسناد قبلاً توسط طرف آمریکایی از آناستاس میکویان، رئیس شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی، که نماینده اتحاد جماهیر شوروی در مراسم تشییع جنازه رئیس دولت بود، دریافت شده بود.

