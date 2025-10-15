ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20251015/سفیر-روسیه-در-ایالات-متحده-اسناد-مربوط-به-ترور-کندی-را-به-کنگره-تحویل-داد-25963436.html
سفیر روسیه در ایالات متحده اسناد مربوط به ترور کندی را به کنگره تحویل داد
سفیر روسیه در ایالات متحده اسناد مربوط به ترور کندی را به کنگره تحویل داد
اسپوتنیک ایران
سفارت روسیه در واشنگتن به اسپوتنیک گفت: "الکساندر دارچیف ضمن پذیرایی از آنا پائولینا لونا، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، در محل اقامت خود ابراز امیدواری کرد که... 15.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-15T08:54+0330
2025-10-15T08:55+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/0f/25963149_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_4f4568a82d6b68c55753a217cdcad1d4.jpg
سفارت روسیه خاطرنشان کرد که بنا به درخواست این نماینده کنگره، سفیر مطالبی را بر اساس اسناد از طبقه‌بندی خارج‌شده شوروی که قرار است توسط آژانس بایگانی فدرال منتشر شود، تحویل داده است. برخی از این اسناد قبلاً توسط طرف آمریکایی از آناستاس میکویان، رئیس شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی، که نماینده اتحاد جماهیر شوروی در مراسم تشییع جنازه رئیس دولت بود، دریافت شده بود.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/0f/25963149_96:0:672:432_1920x0_80_0_0_793b44331bd4b90ca65fc9cc13da89a4.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

سفیر روسیه در ایالات متحده اسناد مربوط به ترور کندی را به کنگره تحویل داد

08:54 15.10.2025 (بروز رسانی شده: 08:55 15.10.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر سفیر روسیه در ایالات متحده اسناد مربوط به ترور کندی را به کنگره تحویل داد
سفیر روسیه در ایالات متحده اسناد مربوط به ترور کندی را به کنگره تحویل داد - اسپوتنیک ایران , 1920, 15.10.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
سفارت روسیه در واشنگتن به اسپوتنیک گفت: "الکساندر دارچیف ضمن پذیرایی از آنا پائولینا لونا، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، در محل اقامت خود ابراز امیدواری کرد که داده‌های بایگانی جمع‌آوری‌شده توسط هیئت تحریریه مجموعه "ترور کندی و روابط شوروی و آمریکا" به روشن شدن بیشتر این فاجعه کمک کند."
سفارت روسیه خاطرنشان کرد که بنا به درخواست این نماینده کنگره، سفیر مطالبی را بر اساس اسناد از طبقه‌بندی خارج‌شده شوروی که قرار است توسط آژانس بایگانی فدرال منتشر شود، تحویل داده است. برخی از این اسناد قبلاً توسط طرف آمریکایی از آناستاس میکویان، رئیس شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی، که نماینده اتحاد جماهیر شوروی در مراسم تشییع جنازه رئیس دولت بود، دریافت شده بود.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала