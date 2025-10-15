https://spnfa.ir/20251015/روزی-مهم-برای-روابط-روسیه-و-سوریه--25968267.html
پوتین و الشرع در طول مذاکرات خود به نحوی به موضوع پایگاههای روسیه نیز خواهند پرداخت
کرملین اعلام کرد که پوتین و الشرع در جریان مذاکرات خود در مسکو، به نحوی در مورد موضوع پایگاههای روسیه بحث خواهند کرد. 15.10.2025, اسپوتنیک ایران
در 29 ژانویه 2025، احمد الشرع در نشست گستردهای از جناحهای مخالف مسلح به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه منصوب شد. در همان روز، حزب بعث که بیش از 60 سال بر کشور حکومت کرده بود، شورای خلق (پارلمان)، ارتش و تمام نیروهای امنیتی منحل شدند. سفر امروز او به مسکو اولین سفر او به این کشور است و در دیدارش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روابط دوجانبه و تقویت همکاریهای اقتصادی و دفاعی مورد بحث قرار خواهد گرفت. پیش از این، در 12 سپتامبر، الشرع اظهار داشت که "سوریه و روسیه روابط تاریخی قوی دارند که باید حفظ شود" و تأکید کرد که "روسیه یک قدرت جهانی مهم و عضو شورای امنیت سازمان ملل است. ما روابط نزدیکی بین سوریه و روسیه به ارث بردهایم و باید آنها را حفظ کنیم."
13:39 15.10.2025 (بروز رسانی شده: 14:32 15.10.2025)
سفر امروز او به مسکو اولین سفر او به این کشور است و در دیدارش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روابط دوجانبه و تقویت همکاریهای اقتصادی و دفاعی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
