رسانه غربی: سنای آمریکا برای هشتمین بار لایحه بودجه دولت را رد کرد
اسپوتنیک ایران
روز جمعه، جان تون، رهبر جمهوریخواهان سنا، اظهار داشت که برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا هنوز به پنج رای دموکراتها نیاز دارند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز دوشنبه هشدار داد که تعطیلی دولت از همین حالا شروع به تأثیرگذاری بر اقتصاد و زندگی شهروندان آمریکا کرده است.
سال مالی جدید ایالات متحده از اول اکتبر بدون بودجه دولتی مصوب کنگره آغاز شد. این امر دولت فدرال را مجبور به تعطیلی عملیات کرد و تا 40 درصد از نیروی کار آن - بیش از 800000 نفر - را تحت تأثیر قرار داد.
در این دوره، نیروهای مسلح ایالات متحده همچنان با تمام قوا خدمت میکنند و مأموران اجرای قانون فدرال موظفند در محل کار خود حاضر شوند. با این حال، آنها هنوز حقوق خود را دریافت نکردهاند.
این خبر از پخش رایگیری در شبکه سی-اسپن منتشر شد.