https://spnfa.ir/20251015/رئیس-جمهور-موقت-سوریه-در-حال-ایجاد-روابط-با-روسیه-و-چین-بر-اساس-منافع-استراتژیک-هستیم-25967385.html

رئیس جمهور موقت سوریه: در حال ایجاد روابط با روسیه و چین بر اساس منافع استراتژیک هستیم

رئیس جمهور موقت سوریه: در حال ایجاد روابط با روسیه و چین بر اساس منافع استراتژیک هستیم

اسپوتنیک ایران

حمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه گفت: "سوریه امروز روابط آرامی را با روسیه و چین بر اساس منافع استراتژیک برقرار کرده است." الشرع تأکید کرد: "روابط ما با روسیه... 15.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-15T12:49+0330

2025-10-15T12:49+0330

2025-10-15T12:49+0330

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/0f/25964281_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_7d5c0ddf2b306767fb74645bf3194d4d.jpg

وی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌بی‌اس این موضوع را بیان کرد. سرویس مطبوعاتی کرملین گزارش داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز با الشرع که در حال انجام یک سفر کاری به روسیه است، گفتگو خواهد کرد. به گفته سرویس مطبوعاتی، قرار است وضعیت فعلی و چشم‌انداز روابط روسیه و سوریه در حوزه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی و بشردوستانه و همچنین آخرین تحولات خاورمیانه مورد بحث قرار گیرد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان