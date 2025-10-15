ایران
رئیس جمهور موقت سوریه: در حال ایجاد روابط با روسیه و چین بر اساس منافع استراتژیک هستیم
رئیس جمهور موقت سوریه: در حال ایجاد روابط با روسیه و چین بر اساس منافع استراتژیک هستیم
حمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه گفت: "سوریه امروز روابط آرامی را با روسیه و چین بر اساس منافع استراتژیک برقرار کرده است." الشرع تأکید کرد: "روابط ما با روسیه...
وی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌بی‌اس این موضوع را بیان کرد. سرویس مطبوعاتی کرملین گزارش داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز با الشرع که در حال انجام یک سفر کاری به روسیه است، گفتگو خواهد کرد. به گفته سرویس مطبوعاتی، قرار است وضعیت فعلی و چشم‌انداز روابط روسیه و سوریه در حوزه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی و بشردوستانه و همچنین آخرین تحولات خاورمیانه مورد بحث قرار گیرد.
جهان
رئیس جمهور موقت سوریه: در حال ایجاد روابط با روسیه و چین بر اساس منافع استراتژیک هستیم

12:49 15.10.2025
حمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه گفت: "سوریه امروز روابط آرامی را با روسیه و چین بر اساس منافع استراتژیک برقرار کرده است." الشرع تأکید کرد: "روابط ما با روسیه مغایرتی با روابط ما با غرب یا ایالات متحده ندارد." وی افزود که مقامات جدید دمشق "سیگنال‌های مثبتی" از مسکو و پکن دریافت کرده‌اند.
وی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌بی‌اس این موضوع را بیان کرد.
سرویس مطبوعاتی کرملین گزارش داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز با الشرع که در حال انجام یک سفر کاری به روسیه است، گفتگو خواهد کرد. به گفته سرویس مطبوعاتی، قرار است وضعیت فعلی و چشم‌انداز روابط روسیه و سوریه در حوزه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی و بشردوستانه و همچنین آخرین تحولات خاورمیانه مورد بحث قرار گیرد.
