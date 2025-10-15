https://spnfa.ir/20251015/رئیس-جمهور-سوریه-وارد-روسیه-شد-تا-با-ولادیمیر-پوتین-گفتگو-کند-25968146.html

رئیس جمهور سوریه وارد روسیه شد تا با ولادیمیر پوتین گفتگو کند

احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، در سفری رسمی وارد روسیه شد تا با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، در مورد روابط دوجانبه بین دو کشور و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی... 15.10.2025, اسپوتنیک ایران

سفر امروز او به مسکو اولین سفر او به این کشور است و در دیدارش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های اقتصادی و دفاعی مورد بحث قرار خواهد گرفت. پیش از این، در 12 سپتامبر، الشرع اظهار داشت که "سوریه و روسیه روابط تاریخی قوی دارند که باید حفظ شود" و تأکید کرد که "روسیه یک قدرت جهانی مهم و عضو شورای امنیت سازمان ملل است. ما روابط نزدیکی بین سوریه و روسیه به ارث برده‌ایم و باید آنها را حفظ کنیم."

