رئیس جمهور سوریه وارد روسیه شد تا با ولادیمیر پوتین گفتگو کند

جهان
جهان
13:27 15.10.2025 (بروز رسانی شده: 13:48 15.10.2025)
احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، در سفری رسمی وارد روسیه شد تا با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، در مورد روابط دوجانبه بین دو کشور و تحولات منطقهای و بینالمللی مورد علاقه طرفین گفتگو کند.
سفر امروز او به مسکو اولین سفر او به این کشور است و در دیدارش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روابط دوجانبه و تقویت همکاریهای اقتصادی و دفاعی مورد بحث قرار خواهد گرفت. پیش از این، در 12 سپتامبر، الشرع اظهار داشت که "سوریه و روسیه روابط تاریخی قوی دارند که باید حفظ شود" و تأکید کرد که "روسیه یک قدرت جهانی مهم و عضو شورای امنیت سازمان ملل است. ما روابط نزدیکی بین سوریه و روسیه به ارث بردهایم و باید آنها را حفظ کنیم."