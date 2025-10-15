ایران
رئیس جمهور سوریه وارد روسیه شد تا با ولادیمیر پوتین گفتگو کند
احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، در سفری رسمی وارد روسیه شد تا با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، در مورد روابط دوجانبه بین دو کشور و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه طرفین گفتگو کند.
2025-10-15T13:27+0330
2025-10-15T13:48+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/0f/25968458_0:0:846:477_1920x0_80_0_0_a71ab6206d50b41bf4c3cf775fc7e9e7.jpg
سفر امروز او به مسکو اولین سفر او به این کشور است و در دیدارش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های اقتصادی و دفاعی مورد بحث قرار خواهد گرفت. پیش از این، در 12 سپتامبر، الشرع اظهار داشت که "سوریه و روسیه روابط تاریخی قوی دارند که باید حفظ شود" و تأکید کرد که "روسیه یک قدرت جهانی مهم و عضو شورای امنیت سازمان ملل است. ما روابط نزدیکی بین سوریه و روسیه به ارث برده‌ایم و باید آنها را حفظ کنیم."
احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، در سفری رسمی وارد روسیه شد تا با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، در مورد روابط دوجانبه بین دو کشور و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه طرفین گفتگو کند.
سفر امروز او به مسکو اولین سفر او به این کشور است و در دیدارش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های اقتصادی و دفاعی مورد بحث قرار خواهد گرفت. پیش از این، در 12 سپتامبر، الشرع اظهار داشت که "سوریه و روسیه روابط تاریخی قوی دارند که باید حفظ شود" و تأکید کرد که "روسیه یک قدرت جهانی مهم و عضو شورای امنیت سازمان ملل است. ما روابط نزدیکی بین سوریه و روسیه به ارث برده‌ایم و باید آنها را حفظ کنیم."
