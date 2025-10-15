https://spnfa.ir/20251015/ایلان-ماسک-در-دفاع-از-حریم-خصوصی-کاربران-هشدار-درباره-قانون-نفوذ-به-پیامها-در-فرانسه-25973307.html
ایلان ماسک در دفاع از حریم خصوصی کاربران/ هشدار درباره "قانون نفوذ به پیامها" در فرانسه
سمیه ماندگار پژوهشگر مسائل بینالملل به اسپوتنیک گفت: در این روزها که سیاستمداران فرانسوی سرگرم تغییر دولت و ترمیم کابینهاند، پاریس طرحی را پیش میبرد که میتواند آینده آزادی دیجیتال در اروپا را دگرگون کند.
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/57/32/573243_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b0e4bac0ea20d4d6f52f18fe4676b09c.jpg
سمیه ماندگار پژوهشگر مسائل بینالملل به اسپوتنیک گفت: در این روزها که سیاستمداران فرانسوی سرگرم تغییر دولت و ترمیم کابینهاند، پاریس طرحی را پیش میبرد که میتواند آینده آزادی دیجیتال در اروپا را دگرگون کند.
ماندگار در خصوص این خبر گفت، پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، هشدار داده است که این قانون تازه، شرکتهای فناوری را موظف میکند پیامهای کاربران را مستقیماً روی دستگاهها اسکن کنند. این اقدام عملاً دروازهای به درون زندگی خصوصی شهروندان باز میکند. ایلان ماسک با بازنشر این هشدار در پلتفرم ایکس، آتش بحثی را شعلهور کرد که از پاریس تا بروکسل پیچیده است.
به نظر میرسد اگر این طرح تصویب شود، به معنای پایان یکی از اصلیترین سنگرهای آزادی دیجیتال در اتحادیه اروپاست یعنی "رمزگذاری سرتاسری" است. اگرچه در ظاهر، دولتها آن را ابزاری برای مقابله با افراطگرایی و محتوای مجرمانه میدانند، اما منتقدان بر این باورند که چنین مجوزی، زمینه را برای نظارت بیسابقه بر رفتار شهروندان فراهم میکند.
از دید آنها، اتحادیهای که خود را مدافع حقوق بشر مینامد، در حال لغزیدن به مسیر دولتهای نظارتی و کنترلگر که سالها از آن انتقاد کرده بود، است.
ماندگار تصريح کرد، یک بحث مهم این است که در جهانی که مرز میان امنیت و آزادی هر روز باریکتر میشود، نبرد بر سر پیامهای رمزگذاریشده، دیگر فقط یک بحث فنی نیست و به نوعی خط مقدم تازه سیاست بشمار میآید.
در واقع اگر دقیق شویم در مییابیم که این واکنش همزمان ماسک و دوروف، بیش از هر چیز یادآور این حقیقت است که آینده دموکراسی دیجیتال به جای اینکه در سالنهای پارلمان رخ بدهد، در صفحهی گوشیهای مردم رقم میخورد.