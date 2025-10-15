https://spnfa.ir/20251015/اسپانیا-هدف-5-هزینههای-دفاعی-ناتو-را-رد-کرد-25963960.html

اسپانیا هدف 5٪ هزینه‌های دفاعی ناتو را رد کرد

اسپانیا هدف 5٪ هزینه‌های دفاعی ناتو را رد کرد

اسپوتنیک ایران

اسپانیا با وجود هدف 5٪ ناتو برای سال 2035 و فشار دولت ترامپ، هزینه‌های نظامی را فراتر از 2.1٪ از تولید ناخالص داخلی افزایش نخواهد داد. 15.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-15T08:58+0330

2025-10-15T08:58+0330

2025-10-15T08:58+0330

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/0f/25963946_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a36e9078b20eb4499bd1f664fda06b7b.jpg

پدرو سانچز، نخست وزیر، اظهار داشت که نیروهای مسلح ظرفیت جذب چنین افزایش شدید بودجه‌ای را ندارند. سانچز تأکید کرد که امنیت نه تنها به قدرت نظامی، بلکه به دیپلماسی و کاهش نابرابری نیز بستگی دارد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان