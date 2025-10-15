ایران
اسپانیا هدف 5٪ هزینه‌های دفاعی ناتو را رد کرد
اسپانیا هدف 5٪ هزینه‌های دفاعی ناتو را رد کرد
اسپانیا با وجود هدف 5٪ ناتو برای سال 2035 و فشار دولت ترامپ، هزینه‌های نظامی را فراتر از 2.1٪ از تولید ناخالص داخلی افزایش نخواهد داد.
پدرو سانچز، نخست وزیر، اظهار داشت که نیروهای مسلح ظرفیت جذب چنین افزایش شدید بودجه‌ای را ندارند. سانچز تأکید کرد که امنیت نه تنها به قدرت نظامی، بلکه به دیپلماسی و کاهش نابرابری نیز بستگی دارد.
اسپانیا هدف 5٪ هزینه‌های دفاعی ناتو را رد کرد

08:58 15.10.2025
اسپانیا با وجود هدف 5٪ ناتو برای سال 2035 و فشار دولت ترامپ، هزینه‌های نظامی را فراتر از 2.1٪ از تولید ناخالص داخلی افزایش نخواهد داد.
پدرو سانچز، نخست وزیر، اظهار داشت که نیروهای مسلح ظرفیت جذب چنین افزایش شدید بودجه‌ای را ندارند.
سانچز تأکید کرد که امنیت نه تنها به قدرت نظامی، بلکه به دیپلماسی و کاهش نابرابری نیز بستگی دارد.
