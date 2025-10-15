https://spnfa.ir/20251015/ابزار-ژئواقتصادی-برای-تقویت-نفوذ-ایران-در-معادلات-اوراسیا-و-قفقاز-25969104.html
ابزار ژئواقتصادی برای تقویت نفوذ ایران در معادلات اوراسیا و قفقاز
پژوهشگر مسائل بینالملل: به نظر میرسد که پروژه راهآهن رشت–آستارا به عنوان حلقه مفقوده کریدور بینالمللی شمال–جنوب وارد مرحلهای راهبردی شده است. 15.10.2025, اسپوتنیک ایران
اندیشه کاظمی پژوهشگر مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت: این مسیر ریلی، ایران را از طریق آذربایجان به روسیه و در نهایت به اروپا متصل میکند، بنابراین یکی از کلیدیترین زیرساختهای ترانزیتی منطقه به شمار میرود. کاظمی افزود، سرمایهگذاری مشترک ایران و روسیه در این پروژه، بهویژه تأمین مالی فاینانس از سوی مسکو، نشانهای از افزایش همپیوندی اقتصادی و ژئوپلیتیکی سه کشور در چارچوب ابتکار عملهای چندجانبه است. بر این اساس، تکمیل این مسیر نه تنها جایگاه ترانزیتی ایران را تقویت میکند بلکه میتواند بخشی از تحریمهای حملونقلی و اقتصادی را نیز خنثی سازد. کاظمی ضمن اشاره به مزیتهای تجاری و لجستیکی توافق سهجانبه برای دیجیتالسازی گمرکها و ایجاد سامانه مشترک مرزی گامی مهم در تسهیل تبادلات کالا خاطرنشان کرد، این اقدام، ضمن کاهش زمان و هزینه ترانزیت، میتواند به ارتقای رقابتپذیری مسیر شمال–جنوب در برابر مسیرهای جایگزین از جمله کانال سوئز یا کریدور هند–اروپا منجر شود. همچنین تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکلات رانندگان و هماهنگیهای گمرکی، نشانه توجه به جزئیات اجرایی و ایجاد یکپارچگی در زنجیره حملونقل سه کشور است.همچنین تصریح کرد، در سطح کلانتر نیز هدفگذاری ترانزیت 15 میلیون تُن کالا تا سال 2028 بیانگر رویکرد راهبردی در تبدیل ایران به هاب منطقهای تجارت و انرژی است. بنابراین، پیوند این برنامه با تفاهمنامههای انتقال برق و گاز، نشان از همافزایی حوزههای انرژی و حملونقل دارد که میتواند بنیانی برای بلوک اقتصادی نوظهور میان تهران، مسکو و باکو باشد.
اندیشه کاظمی پژوهشگر مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت: این مسیر ریلی، ایران را از طریق آذربایجان به روسیه و در نهایت به اروپا متصل میکند، بنابراین یکی از کلیدیترین زیرساختهای ترانزیتی منطقه به شمار میرود.
کاظمی افزود، سرمایهگذاری مشترک ایران و روسیه در این پروژه، بهویژه تأمین مالی فاینانس از سوی مسکو، نشانهای از افزایش همپیوندی اقتصادی و ژئوپلیتیکی سه کشور در چارچوب ابتکار عملهای چندجانبه است. بر این اساس، تکمیل این مسیر نه تنها جایگاه ترانزیتی ایران را تقویت میکند بلکه میتواند بخشی از تحریمهای حملونقلی و اقتصادی را نیز خنثی سازد.
کاظمی ضمن اشاره به مزیتهای تجاری و لجستیکی توافق سهجانبه برای دیجیتالسازی گمرکها و ایجاد سامانه مشترک مرزی گامی مهم در تسهیل تبادلات کالا خاطرنشان کرد، این اقدام، ضمن کاهش زمان و هزینه ترانزیت، میتواند به ارتقای رقابتپذیری مسیر شمال–جنوب در برابر مسیرهای جایگزین از جمله کانال سوئز یا کریدور هند–اروپا منجر شود. همچنین تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکلات رانندگان و هماهنگیهای گمرکی، نشانه توجه به جزئیات اجرایی و ایجاد یکپارچگی در زنجیره حملونقل سه کشور است.
همچنین تصریح کرد، در سطح کلانتر نیز هدفگذاری ترانزیت 15 میلیون تُن کالا تا سال 2028 بیانگر رویکرد راهبردی در تبدیل ایران به هاب منطقهای تجارت و انرژی است. بنابراین، پیوند این برنامه با تفاهمنامههای انتقال برق و گاز، نشان از همافزایی حوزههای انرژی و حملونقل دارد که میتواند بنیانی برای بلوک اقتصادی نوظهور میان تهران، مسکو و باکو باشد.