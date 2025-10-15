https://spnfa.ir/20251015/آیا-سوریه-به-سمت-شرق-می-چرخد-25977698.html

آیا سوریه به سمت شرق می چرخد؟

در این ملاقات الشرع مسایل مختلفی را مطرح کرد که شاید مهمترین آنها این بود که سوریه جدید تمایل دارد که روابط خوبی با روسیه داشته باشد و نیاز دارد مجددا از سوریه کمک و تسلیحات برای تامین امنیت خود دریافت کند و همچنین نیاز به پشتیبانی سیاسی و نظامی واقتصادی روسیه دارد و در ملاقات هایش بر ضرورت ادامه حضور روسیه در پایگاه هایش در سوریه تاکید داشت.علیرغم اینکه الشرع می دانست جواب روسیه چه خواهد بود اما برای امتحان هم که شده تقاضای تحویل دادن بشار الاسد را مطرح کرد.وی به خوبی می داند که وقتی روسیه به بشار الاسد پناهندگی داده امکان ندارد وی را تحویل دهد.نکته جالبی به ذهن بنده رسید و آن این بود که شاه ایران بسیار به آمریکایی ها خوش خدمتی کرد اما وقتی در ایران انقلاب شد آمریکایی ها حاضر نبودند حتی برای درمان به او ویزا بدهند و وی در نهایت در قاهره فوت کرد و اگر انور السادات مردانگی به خرج نمی داد و به او پناه نمی داد وی آواره این کشور و آن کشور می بود .اینکه روسیه به بشار الاسد که سالها با این کشور همکاری داشته پناه می دهد عملا به نوعی نشان از آن دارد که بر عکس آمریکایی ها که سر بزنگاه پشت همه را خالی می کنند و چیزی به عنوان دوست و یار ندارند روس ها هوای دوستان و همپیمانان خود را دارند.گو اینکه این ماجرا می تواند موجب کدورت در قبال رابطه با کشوری که در آن انقلاب شده گردد اما به هر حال از سوی دیگر می تواند اعتماد زمامداران جدید وهمچنین همپیمانان دیگر را نیز ایجاد کند که می توانند روی روسیه حساب باز کنند.هر کدام از متحدین آمریکا رد منطقه را نگاه کنید از رئیس جمهوری سابق تونس زین العابدین بن علی تا حسنی مبارک در مصر تا اشرف غنی در افغانستان همه وقتی سرنگون شدند آمریکایی ها حتی حاضر نشدند جواب سلامشان را بدهند.علیرغم همه اختلافات ایدئولوژیک و فکری که ممکن است با احمد الشرع داشته باشیم اما واقعیت امر این است که وی به اشکال مختلف تلاش دارد یک سوریه نوین ایجاد کند و کاری کند که بلکه بتواند سوریه را از دل جریان های منطقه ای بیرون بکشد.الشرع تلاش زیادی انجام داد تا بلکه بتواند از طریق برخی کشورهای عربی به آمریکا نزدیک شود و در این راستا از هیچ تلاشی برای نزدیکی با آمریکا دریغ نکرد و علاوه بر آن تلاش کرد که تنش ها با اسرائیل را به حد اقل برساند وعلیرغم اینکه اسرائیل به سوریه ضربات زیادی وارد کرد اما سوریه الشرع حتی یک گلوله هم بر علیه اسرائیل شلیک نکرد.همین چند روز پیش بود که الشرع اظهار داشت که اسرائیل به زور می خواهد با سوریه وارد جنگ شود اما سوریه نمی خواهد بجنگد.الشرع روی کشورهای عرب حوزه خلیج همیشه فارس هم حساب باز کرد اما دید اینها هر چه پول داشتند به آمریکا تحویل دادند و حتی حاضر نشدند چند سنت برای سوریه کنار بگذارند.سوریه در حال حاضر در دوران به اصطلاح نقاهت بعد از انقلاب و سقوط حکومت سابق است ولی این دوران گذرا است و پایان خواهد یافت و الشرع هم به خوبی می دانند که کم کم صدای مردم در می آید و خواهان آن خواهند بود که ببینند بعد از سقوط رژیم سابق چه تغییری در اوضاع آنها ایجاد خواهد شد و اگر این تغییرات ایجاد نشود صدای آنها نیز در خواهد آمد.هر روز هم که می بینیم از یک طرف سوریه مجموعه ای بلند می شوند و تلاش می کنند که شورش کنند.به نظر می رسد بعد از اینکه الشرع از کمک غرب دلسرد شده حالا به سمت شرق آمده تا ببیند آیا می تواند از این طریق کاری کند یا نه.به نظر می رسد تصور اینکه اگر هرچه غربی ها گفتند بگوید چشم و رسما اعلام کند که با اسرائیل مشکلی ندارد از بین رفته و حالا الشرع متوجه شده که جایگاه سوریه در همان جای سابق یعنی رابطه با شرق است.همین یکی دو ماه پیش هم بود که الشرع اظهار داشته بود که قطع رابطه با ایران دائمی نخواهد بود و هیچ هم نباید تعجب کنید اگر به یکباره بشنوید الشرع خواهان بازگشت رابطه با ایران است، به هر حال حاکمان جدید سوریه متوجه هستند که جهان تک قطبی دیگر به پایان رسیده و باید هر چه سریعتر جای خود را در جهان نوین باز کنند و موجودیت آنها منوط به همپیمانی با شرق است وگر نه امکان ندارد آنها در قبال اطماع ایدئولوژیک اسرائیل نسبت به خاک سوریه جان سالم به در ببرند.

